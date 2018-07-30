Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Грузин снял фильм об украинском Бандерасе, который ловит российского Ходока

Видео Грузин снял фильм об украинском Бандерасе, который ловит российского Ходока

<span class="label red">Видео</span> Грузин снял фильм об украинском Бандерасе, который ловит российского Ходока
Постер к фильму

В картине рассказывается о событиях 2104 года в зоне АТО

30.07.18 242
800

30 июля был опубликован трейлер к военной драме "Позывной "Бандерас", основанной на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказах воинов АТО

Осенью 2014 года в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника "Ходока".

Задача усложняется тем, что события происходят возле родного села Бандераса, жители которого считают его предателем.

Режиссером фильма является Заза Буадзе, а продюсером - Сергей Баранов. Сценарий написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. Главную роль в детективе исполнил актер Олег Шульга, который сам воевал в АТО.

Картина выйдет в прокат 11 октября 2018 года.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Россиянин покупал детей на Донбассе для сексуального рабства, - полицияХмельная интуиция. Как в Луганской области делают украинское пивоЖителей Лисичанска просят не выходить из домов: в городе пройдет спецоперация
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16110
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13053
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10086
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18000
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12451
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22133
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11797
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23930
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9054
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7819
  1. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 4184 / 6962
  2. Жертву "Новичка" похоронят со специальными мерами безопасности 3043 / 3454
  3. Монахиня Варвара, спасшая Филарета, жива и здорова 2788 / 3147
  4. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 1882 / 3412
  5. Киев готовится к предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 1873 / 2167
  6. Соразмерность имеет значение. Почему Путин пугает, а нам не страшно 1811 / 2030
  7. Россия не хочет проводить новую встречу в нормандском формате, - Лавров 1712 / 1975
  8. Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов 1324 / 1967
  9. Часть расходов на детский сад можно вернуть 1142 / 1528
  10. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 1060 / 8041
  1. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 25 / 3412
  2. Соразмерность имеет значение. Почему Путин пугает, а нам не страшно 9 / 2030
  3. Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов 7 / 1967
  4. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 6 / 3053
  5. Часть расходов на детский сад можно вернуть 6 / 1528
  6. Киев готовится к предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 5 / 2167
  7. Американский изоляционизм. Политика Трампа может стать предвестником большой войны в Европе 4 / 630
  8. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 4 / 8041
  9. Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники 3 / 1555
  10. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3 / 41566
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.