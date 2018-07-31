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Главная » Стиль жизни » Культура » В Бельгии уличным музыкантам запретили использовать колонки

В Бельгии уличным музыкантам запретили использовать колонки

В Бельгии уличным музыкантам запретили использовать колонки
Фото: puerrtto - LiveJournal

Гент не первый город в Европе, где это произошло

31.07.18 23
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Городские власти бельгийского Гента запретили уличным музыкантам использовать усилительную аппаратуру. Теперь на улицах города можно услышать только акустические выступления.

Об этом сообщает Европульс.

Как заявили представители властей, последние годы они получали все больше жалоб на шум от местных жителей. Особенно много жалоб поступает летом, когда уличные музыканты организуют совместные фестивали на улицах города.

Похожие ограничения действуют и в других европейских городах. Например, в Дублине уличным музыкантам запрещается использовать "минусовку" (записанное музыкальное сопровождение песни), но усилители звука там разрешены. А в лондонском Сити официально действует полный запрет на электронную музыкальную аппаратуру.

Напомним, November Rain Guns N' Roses стал самым популярным клипом на YouTube.

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