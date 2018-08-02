Легендарный "Альф" вернется на экраны, - СМИ

Американская кинокомпания Warner Brothers готовит перезапуск культового сериал "Альф". Об этом со ссылкой на источники пишет The Hollywood Reporter.

Работа над новой версией сериала стартовала в мае 2018 года и пока находится еще на раннем этапе.

По данным издания, пришельца снова занесет на Землю, только в этот раз в другую семью "среднего класса", в которой он и обживется.

Также известно, что Том Пэтчетт и Пол Фаско, которые работали над созданием оригинального сериала, будут задействованы в производстве его продолжения.

Напомним, оригинальный сериал "Альф" выходил на телеканале NBC с 1986 по 1990 годы. Он рассказывал о приключениях уроженца планеты Мельмак Гордона Шамвея, который после падения своего звездолета на один из гаражей в Лос-Анджелесе поселяется в семье Таннеров. Свое земное имя – ALF (Alien Life Form – внеземная форма жизни) он получает от главы семейства Вилли Таннера.