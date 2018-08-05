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Главная » Стиль жизни » Культура » Культурный маршрут. Мировые выставки и биеннале, которые ещё можно посетить этим летом
Культурный маршрут. Мировые выставки и биеннале, которые ещё можно посетить этим летом
Фото: Getty Images

Культурный маршрут. Мировые выставки и биеннале, которые ещё можно посетить этим летом

Фокус подготовил обзор самых интересных выставок и биеннале и прикинул стоимость культурной туристической поездки в Вену, Лондон, Нью-Йорк и другие центры мирового искусства

Анастасия Платонова - 05.08.18 14
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Представление об идеальном отдыхе, как о днях, проведённых без движения на пляже или у бассейна, сегодня безнадёжно устарело. Всё более мощным трендом становится культурный туризм. Мировые культурные столицы, музеи, арт-институты не перестают ломать голову, придумывая, как бы посильнее впечатлить своих гостей.

Крупные культурные выставки — это сегодня настоящие шоу, зачастую созданные на стыке разных дисциплин и медиа, с использованием современных технологий, способные впечатлить взыскательного зрителя. Большинство иностранных музеев также могут похвастаться отличной инфраструктурой. Согласитесь, приятно купить каталог понравившейся выставки в красивом книжном магазинчике или выпить кофе после осмотра экспозиции на лучшей видовой террасе города.

Мировые биеннале современного искусства (а их, кроме знаменитой Венецианской, существует ещё великое множество, и список этот растёт) давно превратились из узкопрофильного мероприятия в популярные и широкодоступные зрелища — не зря их сравнивают с чемпионатами мира по футболу. Причём не только по эффектности, но и по размаху: например, прошлогоднюю Венецианскую биеннале, по официальным данным, посетили более 600 тыс. человек. Однако помимо них стоит обратить внимание на мощные соло-проекты: выставки искусства, дизайна и моды, которые в последнее время составляют вполне успешную конкуренцию бывшим монополистам внимания культурного зрителя. В современном мире нет больше разделения на "высокие" и "низкие" жанры — есть только то, что эффектно, что захватывает дух, вызывает интерес и способно точно и ярко описать человеческую жизнь и страсти — в прошлом и настоящем.

Фокус подготовил обзор самых интересных мировых выставок и биеннале, которые не стоит пропускать этим летом.

Берлинская биеннале

Где: Берлин, Германия
Когда: с 9 июня по 9 сентября
Зачем туда ехать: ознакомиться с мировыми арт-тенденциями и увидеть работы победительницы Future Generation Art Prize — 2012 Линетт Ядом-Боакье, лауреата последней премии Тёрнера Любайны Химид и автора нашумевшей инсталляции на прошлой Венецианской биеннале Синтии Марселе.
Сколько это стоит:

  • Билет Киев — Берлин RT*: $130
  • Ночь в отеле "3 звезды" за двухместный номер**: $62
  • Ужин в ресторане средней руки***: $25
  • Вход на выставку: $19

10-я Берлинская биеннале — пожалуй, один из самых ожидаемых арт-проектов этого лета. Организаторы определяют её формат как "открытое пространство, лабораторию для эксперимента и критического осмысления последних трендов в художественном мире". В этом смысле проект вполне отвечает духу города.

Тема выставки в этом году созвучна с песней Тины Тёрнер 1985 года We Don’t Need Another Hero и отсылает зрителя на 30 лет назад.

В основном проекте заняты около 50 художников из разных стран. Он представлен на нескольких площадках, разбросанных по всему городу, среди них — Институт современного искусства, старейшая берлинская Академия художеств, Центр искусства и урбанистики ZK/U в бывшем железнодорожном депо.

Биеннале современного искусства Manifesta

Где: Палермо, Италия
Когда: c 16 июня по 4 ноября
Зачем туда ехать: самый лучший способ соединить приятное с полезным. Основная экспозиция биеннале расположена взнаменитом ботаническом саду Палермо, основанном в 1789 году, там можно увидеть множество экзотических растений со всего мира.
Сколько это стоит:

  • Билет Киев — Палермо RT*: $400
  • Ночь в отеле "3 звезды" за двухместный номер**: $65
  • Ужин в ресторане средней руки***: $26
  • Вход на выставку: $16

"Манифеста" — единственная в мире кочующая биеннале современного искусства, каждые два года она проводится в другом городе, и это могут быть промышленные центры, далёкие от туристических маршрутов, или депрессивные районы. Это детище Евросоюза, выставка, придуманная объединённой Европой, чтобы с помощью современного искусства открывать широкой публике новые города и регионы. В этом году поклонники "Манифесты" сорвали джек-пот, ведь Палермо — город с красивейшей архитектурой, достойный посещения и без специальной культурной программы. Теперь же к этому добавились работы 50 молодых художников, расположенные в 20 локациях города, среди которых старинные палаццо и храмы. Впрочем, будьте внимательными, локация может быть очень незначительной — скажем, прямо в городе установлена телефонная будка, в которой есть номера телефонов тайных правительственных агентов, и вы можете позвонить им. Это проект немецкой арт-группы Peng! и номера настоящие — их похитили из секретной базы данных. Такое оно, беспощадное современное искусство.

Выставка Густава Климта в Вене

Где: Венский музей истории искусств, Австрия
Когда: с 13 февраля по 2 сентября
Зачем туда ехать: потому что это уникальная возможность рассмотреть вблизи, со специального "моста Климта" работы художника, расположенные под сводами музея. А ещё — увидеть знаменитую "Обнажённую истину".
Сколько это стоит:

  • Билет Киев — Вена RT*: $200
  • Ночь в отеле "3 звезды" за двухместный номер**: $73
  • Ужин в ресторане средней руки***: $26
  • Вход на выставку: $18

Вена не зря считается городом музеев. В этом году там проходит серия выставок под названием "Красота и бездна" в честь знаменитых художников эпохи модернизма, умерших ровно сто лет назад: Густава Климта, Эгона Шиле, Коломана Мозера и Отто Вагнера. Одно из самых зрелищных событий программы — выставка "Лестница к Климту", которая продолжается в венском Музее истории искусств. Специально для неё построили и установили под куполом музея "Мост Климта" 12-метровую конструкцию весом 4 тонны. Оттуда можно вблизи рассмотреть цикл из 13 работ, написанных художником совместно с братом Эрнстом и Францем фон Матчем по заказу императора Франца Иосифа І для нового (на тот момент) здания музея. Цикл символизирует различные исторические периоды: Древний Египет, античность, Возрождение и т. д. и является важнейшей частью роскошного холла музея.

Кстати, подобную конструкцию уже строили в 2012 году, когда отмечали 150-летие со дня рождения художника.

В рамках выставки в отделе античности музея также можно увидеть "Обнажённую истину", одну из самых известных работ Густава Климта.

Выставка пар модернистов во Франции

Где: Центр Помпиду в Меце, Франция
Когда: с 28 апреля по 20 августа
Зачем туда ехать: потому что на этой выставке можно увидеть, как жили, творили и развлекались самые известные пары художников первой половины ХХ века.
Сколько это стоит:

  • Билет Киев — Париж RT*: $280
  • Автобус Париж — Мец RT: $26
  • Ночь в отеле "3 звезды" за двухместный номер**: $58
  • Ужин в ресторане средней руки***: $26
  • Вход на выставку: $14

Выставка "Пары модернизма", созданная Центром Помпиду в Меце совместно с лондонской галереей Barbican, рассказывает истории жизни и совместного творчества 40 известных художественных пар первой половины ХХ века. Среди них и такие знаменитые союзы, как Соня и Робер Делоне, Дора Маар и Пабло Пикассо, Джорджия О’Кифи и Альфред Стиглиц, и менее известные, например, Марсель Дюшан и Мэри Рейнолдс. Экспозиция представляет собой микс визуального искусства, архитектуры, дизайна, кино и литературы и через все эти работы рассказывает биографии известных пар. Кураторы Помпиду-Мец бросают вызов стереотипному представлению о знаменитых художниках как об одиноких гениях. Женщины в "Парах модернизма" предстают не только натурщицами, музами или жёнами известных авторов, но и их соавторами и самостоятельными художницами.

Произведения для экспозиции собрали в 30 музеях и частных коллекциях из Америки и Европы. Прежде всего это главный парижский филиал Центра Помпиду и Музей современного искусства Парижа. А уже в конце 2018 года выставку "Пары модернизма" можно будет посмотреть в галерее Barbican в Лондоне.

"Небесные тела: мода и католицизм" в Нью-Йорке

Где: Музей искусств "Метрополитен", Нью-Йорк
Когда: с 10 мая по 8 октября
Зачем туда ехать: потому что вы больше нигде не увидите 40 экземпляров уникальных облачений из Ватикана, среди которых  тиара, подаренная Папе Пию ІХ испанской королевой Изабеллой ІІ в ХІХ веке.
Сколько это стоит:

  • Билет Киев — Нью-Йорк RT*: $930
  • Ночь в отеле "3 звезды" за двухместный номер**: $120
  • Ужин в ресторане средней руки***: $40
  • Вход на выставку: $25

Выставка Heavenly Bodies — масштабный и зрелищный проект, исследующий связь католической веры с высокой модой. Выставка открылась 10 мая ежегодным балом Института костюма MetGala, который по праву считается настоящим "модным "Оскаром".

Куратор проекта Эндрю Болтон предлагает рассматривать влияние католичества на моду с разных ракурсов. Христианская символика (от иконографии до облачений) во все времена служила источником вдохновения для дизайнеров — от Габриэль Шанель до Рика Оуэнса. Результаты этого вдохновения можно увидеть на выставке.

Согласно кураторскому тексту, многие представленные в "Божественных телах" дизайнеры были воспитаны в католической традиции и признают её влияние на их творческое воображение.

В процессе работы над выставкой Эндрю Болтон несколько раз встречался с представителями церкви и лично с папой римским. Благодаря этому экспозиция пополнилась 40 уникальными предметами облачений и аксессуаров из Ватикана.

Ретроспектива hautecouture в Лондоне

Где: Музей дизайна Лондона, Великобритания
Когда:  с 10 мая по 7 октября
Зачем туда ехать: потому что эта выставка охватывает более 30 лет творчества Аззедина Алайи, настоящего художника от моды, и представляет его наряды для Греты Гарбо, Мадонны и Наоми Кэмпбелл.
Сколько это стоит:

  • Билет Киев — Лондон RT*: $205
  • Ночь в отеле "3 звезды" за двухместный номер**: $85
  • Ужин в ресторане средней руки***: $34
  • Вход на выставку: $20

В лондонском Музее дизайна продолжается выставка "Аззедин Алайя: кутюрье", посвящённая одному из последних великих мастеров hautecouture, умершему в ноябре прошлого года. Выставка была задумана самим Алайей как большая ретроспектива его творчества. Дизайнер должен был стать её сокуратором, но, к сожалению, проект оказался посмертным.

Аззедин Алайя вошёл в историю моды как "король облегающего силуэта" и бунтарь, не желающий подчиняться законам индустрии моды (к примеру, он отказывался показывать коллекции, как это принято, дважды в год), но блестяще умеющий создавать одежду как предмет искусства. Его платья сравнивали со скульптурой, настолько виртуозны были их пропорции и объёмы. Отдельного внимания заслуживает список известных клиенток кутюрье. За свою долгую карьеру он успел одеть и Грету Гарбо, и Грейс Джонс, и Мадонну, и Наоми Кэмпбелл, и Мишель Обаму.

Экспозиция выставки выстроена в виде ряда историй из жизни и карьеры дизайнера. В эти "эпизоды" включены более 60 нарядов ручной работы, созданные Алайей за период от 1980-х до последней коллекции 2017 года.

* Средняя стоимость авиаперелёта туда и обратно в экономклассе в августе, по данным сервиса Skyscanner.
** Минимальная стоимость отеля класса "три звезды" за двухместный номер в августе, по данным сервиса Booking.com.
*** Стоимость без алкоголя для одного человека, по данным сервиса Numbeo.

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