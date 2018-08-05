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Главная » Стиль жизни » Культура » Турция отказалась от Евровидения из-за Кончиты Вюрст

Турция отказалась от Евровидения из-за Кончиты Вюрст

Турция отказалась от Евровидения из-за Кончиты Вюрст
Фото: МедиаНяня

Туркам также не нравится система голосования на конкурсе

05.08.18 466
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Турция не намерена принимать участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Гендиректор турецкой радиовещательной корпорации TRT Ибрагим Эрен назвал "бородатого австрийца в юбке" одной из причин отказа Турции. Эрен имел ввиду победителя конкурса 2014 года Кончиту Вурст, передает news.am.

"Мы не собираемся участвовать в конкурсе. У нас есть причины, в том числе -  система голосования. Будучи общественным вещателем,  мы также не можем транслировать в прямом эфире в 9 вечера, когда у экранов дети кого-то  вроде бородатого австрийца в юбке, который отрицает пол и считает себя одновременно мужчиной и женщиной", - заявил он.

Отметим, Турция не участвует в Евровидении с 2012 года в знак протеста против изменений в системе голосования.

Напомним, Россия хочет третий раз подряд отправить Юлию Самойлову на Евровидение.

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