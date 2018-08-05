Турция отказалась от Евровидения из-за Кончиты Вюрст

Турция не намерена принимать участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение".
Гендиректор турецкой радиовещательной корпорации TRT Ибрагим Эрен назвал "бородатого австрийца в юбке" одной из причин отказа Турции. Эрен имел ввиду победителя конкурса 2014 года Кончиту Вурст, передает news.am.
"Мы не собираемся участвовать в конкурсе. У нас есть причины, в том числе - система голосования. Будучи общественным вещателем, мы также не можем транслировать в прямом эфире в 9 вечера, когда у экранов дети кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который отрицает пол и считает себя одновременно мужчиной и женщиной", - заявил он.
Отметим, Турция не участвует в Евровидении с 2012 года в знак протеста против изменений в системе голосования.
Напомним, Россия хочет третий раз подряд отправить Юлию Самойлову на Евровидение.