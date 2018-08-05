Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео К концу года выйдет 18 новых украинских фильмов

Видео К концу года выйдет 18 новых украинских фильмов

<span class="label red">Видео</span> К концу года выйдет 18 новых украинских фильмов
Фото: АиФ-Украина

Найдутся ленты на любой вкус

05.08.18 402
700

К концу 2018 года в Украине должны выйти в прокат 18 новых отечественных фильмов. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"18 новых украинских фильмов выйдут на экраны к концу года. Комедии, драмы, мистический триллер, боевик и приключенческий экшн - найдутся ленты на любой вкус. 14 из этих киноисторий созданы при поддержке правительства", - написал премьер.

Гройсман подчеркнул, что украинский кинематограф доказывает, что способен создавать  качественный продукт в любых жанрах.

Напомним, детская команда мультипликаторов из Украины стала победителем 13 международного фестиваля фильмов, созданных детьми и подростками BIKY (Busan International Kids&Youth Film Festival).

7
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Юные мультипликаторы из Украины покорили мирГрузин снял фильм об украинском Бандерасе, который ловит российского ХодокаГройсман насчитал десятки тысяч украинских компаний, работающих в Европе
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 11830
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9857
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10959
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19510
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12722
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 24549
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13064
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25048
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5380
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14111
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 3822 / 69896
  2. Жители Ирпеня перекрыли въезд в город 2729 / 3196
  3. Дурная привычка. Долги в Украине отдают лишь трусы 2329 / 2645
  4. Молчание про чад. Что матери недоговаривают о любимых детях, и как это на них влияет 2022 / 2651
  5. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 1672 / 8855
  6. К Олегу Сенцову приходил священник 1474 / 1698
  7. Суд Чернигова наказал мужчину, которого привязали к столбу с табличкой "Я ватник" 1404 / 1686
  8. Госадвокат встретился с Януковичем 1159 / 2330
  9. Ученые признали курение кальяна смертельно опасным 1098 / 1309
  10. Гиперзвуковой волнолет испытали в Китае 1055 / 1372
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 26 / 69896
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 8 / 5818
  3. Ученые признали курение кальяна смертельно опасным 7 / 1309
  4. Жители Ирпеня перекрыли въезд в город 6 / 3196
  5. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 6 / 8855
  6. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 6 / 12621
  7. На Донбассе погиб один военный и ранены двое полицейских 5 / 518
  8. Молчание про чад. Что матери недоговаривают о любимых детях, и как это на них влияет 4 / 2651
  9. Узник совести. Сестра Олега Сенцова — о компромиссе с тюремщиками, принудительном кормлении и (не) утопических требованиях брата 4 / 312
  10. Госадвокат встретился с Януковичем 4 / 2330
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.