К концу 2018 года в Украине должны выйти в прокат 18 новых отечественных фильмов. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"18 новых украинских фильмов выйдут на экраны к концу года. Комедии, драмы, мистический триллер, боевик и приключенческий экшн - найдутся ленты на любой вкус. 14 из этих киноисторий созданы при поддержке правительства", - написал премьер.

Гройсман подчеркнул, что украинский кинематограф доказывает, что способен создавать качественный продукт в любых жанрах.

Напомним, детская команда мультипликаторов из Украины стала победителем 13 международного фестиваля фильмов, созданных детьми и подростками BIKY (Busan International Kids&Youth Film Festival).