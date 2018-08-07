В Подмосковье в возрасте 84 лет скончался художник-мультипликатор Аркадий Соломонович Шер, являющийся автором всех героев и иллюстраций к мультфильмам "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984).

Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера. Тяжелая невосполнимая утрата. Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей",- говорится в сообщении.

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Помимо "Простоквашино" Шер выпустил такие известные мультфильмы, как "Кот в сапогах", "В стране невыученных уроков", "Приключения Васи Куролесова", "Кот, который умел умел петь".

Напомним, украинский писатель, диссидент, один из авторов Акта о независимости Украины и экс-нардеп Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни.