Появился первый трейлер музыкально-комедийного боевика "Благородные бродяги". Фильм рассказывает историю львовских батяр, которым пришлось спасать мир.
Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Действие разворачивается во Львове в 1938-1939 годах. Главные герои - Мирек и Бодя - вынуждены стать опекунами девушки Хрысти, которая осталась сиротой. После этого героев начинают преследовать представители НКВД и нацисты.
В ролях снялись Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павло Кружнов и другие. Режиссером выступил Александр Березань.
Выход фильма на широкий экран состоится 27 сентября.
Напомним, к концу 2018 года в Украине должны выйти в прокат 18 новых отечественных фильмов.