Гендерная бойня. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат

В главных картинах, не попавших в украинский прокат, мужчины и женщины бунтуют против предоставленных им гендерных ролей и даже иногда сходятся в поединках не за права, а за собственные жизни

"Со мной непросто" / Je ne suis pas un homme facile

Режиссёр: Элеонор Пурриа

В ролях: Люси Леклерк, Пьер Бенези, Мун Дайи, Венсан Эльбаз

Франция, феминистская комедия с приступами романтики, 98 мин.

Романтическая французская комедия, озабоченная правами мужчин. Для этой странной характеристики её главному герою понадобилось врезаться головой в уличный парижский указатель, засмотревшись на красивую девушку. Очнувшись, он очутился в параллельном мире, где привлекательный мужчина, привыкший рассматривать себя как пуп земли, оказывается в почти обычной столице Франции. Только Джона Стейнбека зовут Джейн Стейнбек, а дама в карточных играх бьёт короля. То есть в обществе, где человеческая цивилизация развивалась так, что женщины, а не мужчины оказались доминирующим полом.

"Со мной непросто" находится где-то посередине между феминистской сатирой и романтической комедией, не впадая в обе эти крайности, которые бы превратили его или в слишком злое и несмешное, или в приторное кино. Большую часть фильма мы находимся в аттракционе, где мужчины — робкие домохозяева и жертвы домашнего насилия, они должны брить грудь, и им подают руку при выходе из машины. Режиссёр и одна из сценаристок фильма Элеонор Пурриа действительно порезвилась, создавая этот мир и на каждом шагу помещая мужчин в ситуации, которые они должны рассматривать как возмутительные для себя. Но картина выдерживает баланс, рассказав в придуманных условиях хорошую историю любви и одновременно поучительную притчу об абсурде любого неравенства полов, с какой точки зрения на него ни посмотри.

"Чистокровные" / Thoroughbreds

Режиссёр: Кори Финли

В ролях: Оливия Кук, Аня Тейлор-Джой, Антон Ельчин, Пол Спаркс

США, чёрная, как сажа, сатира, 92 мин.

В первой сцене фильма, где намекается на убийство лошади девушкой прямо в стойле, "Чистокровные" не только дают понять, что самые шокирующие сцены будут оставлять вне кадра, но и заставляют зрителя смотреть этот фильм внимательно и считывать подразумевающееся, а не то, что прямо перед ними. Формально это история очень своеобразной дружбы между двумя девушками из обеспеченных семей высшего общества Коннектикута — особого мира "старых денег", заносчивости, особняков в европейском стиле. Дружбы, которая приводит их к плану убийства отчима одной из них (он собирается отправить её в закрытую школу). И, конечно, девушки не собираются совершать его своими руками.

Это очень редкая разновидность кино для США в принципе. Данный фильм — чернейшая классовая сатира на богатое общество, которое не столько развращено, сколько абсолютно дегуманизировано, эгоцентрично и ни во что не ставит человеческую жизнь. Но главное — это система сдерживающих правил. Поэтому сравнение героинь с чистокровными лошадями в стойле абсолютно уместно. Но люди не лошади, и эта картина посвящена их чудовищному бунту. Сделана она в стиле холодного, как лёд, триллера, блестяще разыгранного тремя молодыми актёрами, двое из которых, Оливия Кук и Аня Тейлор-Джой, скоро могут обратить на себя внимание Американской киноакадемии, если продолжат в том же духе. Третий — это погибший в 2016 году в результате нелепого несчастного случая Антон Ельчин.

"Опека" / Jusqu'à la garde

Режиссёр: Ксавье Легран

В ролях: Леа Дрюкер, Дени Менош, Тома Гиора, Матильда Онево

Франция, семейный триллер, 93 мин.

"Опека" рассказывает историю семьи, которая только что пережила развод и находится в процессе суда по делу об опеке над одним из детей. В долгой начальной сцене на предварительном слушании дела Легран ставит нас в неудобную и двойственную ситуацию. Мы не знаем, кому верить, потому что оба родителя видят ситуацию, приведшую к разводу, совершенно по-разному. И мы не понимаем почти панического страха, который Мириам испытывает перед своим бывшим мужем Антуаном. А затем всё становится на свои места, потому что фильм выбирает точку зрения не их, а сына Жулиена, который и станет центром этой картины.

Дебютант в полнометражном кино, Ксавье Легран умудрился снять новую классику французского триллера на самом неподходящем для этого материале — повседневной жизни семьи, в которой младший ребёнок до решения суда об опеке должен проводить время с обоими родителями. Этот фильм пропитан густейшим напряжением буквально в каждой филигранно выстроенной сцене. В одних режиссёр использует очень длинные безмонтажные кадры, в других — быстрый монтаж, но практически всегда извлекает саспенс из самых ординарных ситуаций. Эта история про психологическое насилие и манипуляции получила приз за режиссуру на прошлом фестивале в Венеции, хотя сам режиссёр брал за ориентир жанровый кинематограф — прежде всего "Сияние" Стэнли Кубрика и американскую классику "Ночь охотника", в которой главными чудовищами были отцы.

"Радиус" / Radius

Режиссёры: Каролин Лабреш, Стив Леонард

В ролях: Диего Клаттенхофф, Шарлотта Салливан, Бретт Донахью, Брэдли Савацки

Канада, фантастический триллер, 93 мин.

Мужчина приходит в себя в автомобиле после аварии. Он не знает, где находится, и не помнит, кто он такой. Ещё какое-то время он не будет понимать, почему на пути за помощью он будет встречать только мёртвых людей, но вскоре осознает, что причина в нём самом. Любое живое существо гибнет в радиусе 50 футов от него. А потом он встречает женщину, на которую это правило не распространяется. Так начинается этот канадский фильм, который будет развиваться непредсказуемо даже для опытных любителей фантастических триллеров, но самый большой сюрприз оставит, как водится, на финал.

Данный фильм — прекрасный пример того, что главное в жанровом кино не бюджет и эффекты, а хорошая история, которую надо не испортить. Сюжет — его главнейшее достоинство, хотя и в остальном он совершенно адекватен. Это продукция, малобюджетность которой совершенно не бросается в глаза, актёры на своём месте, а те немногочисленные спецэффекты, которые ему всё-таки иногда нужны, исполнены качественно. "Радиус" — вторая совместная работа канадской пары режиссёров Каролин Лабреш и Стива Леонарда после очень долгого перерыва в 8 лет. И, в отличие от их первого фильма, новая картина незамеченной не осталась, так что вполне возможно, что эту пару заметит кто-то из игроков покрупнее в киноиндустриии. Авторы, способные закрутить такую историю, на дороге не валяются.