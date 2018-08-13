Муж Валерии предложил Вайкуле стать как Кикабидзе

Продюсер Иосиф Пригожин, который является супругом певицы Валерии, прокомментировал слова латвийской артистки Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

При этом он добавил, что уважает и любит артистку, и она имеет право на свое мнение. Об этом сообщает НСН.

"И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории РФ. Все это сказано за пределами нашей страны. И это нечестно по отношению к обществу", - сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что не надо выступать в России, иначе получается, что артист едет на заработки в "страну-агрессор". В пример Пригожин привел грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

"Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в "Крокусе" и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе. На "Новую волну" в Сочи приезжают все артисты - из Украины, из Грузии, из Латвии… Тогда и туда, получается, не надо ездить", - подчеркнул он.

Напомним, Лайма Вайкуле оказалось в одном "досье" с Макаревичем и Ефремовым.