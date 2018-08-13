Названа дата премьеры фильма, снятого по повести Кузьмы Скрябина

Работа над созданием фильма длилась пять с половиной лет

12 сентября в Киеве состоится премьера фильма "Город, в котором не ходят деньги", который был снят по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко. Об этом заявила режиссер фильма Ганка Третяк, сообщает Укринформ.

Фильм выйдет в украинский прокат13 сентября .

Кроме Киева, кинолента будет представлена в других городах Украины - Харькове, Полтаве, Львове, Тернополе и Дрогобыче. Запланирована также его телепремьера и зарубежные презентации в Берлине, Торонто, Нью-Йорке и Мюнхене.

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Работа над созданием фильма длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.

Отмечается, что в фильме не будет ни одной песни Скрябина, но за кадром можно будет услышать голос Кузьмы в качестве рассказчика.

Общий бюджет картины составляет 3 млн 200 тыс грн.

Напомним, 15 сентября во Львове состоится большой концерт к 50-летию Кузьмы "Скрябина", на котором выступят его друзья-музыканты.