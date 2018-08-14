Лайма Вайкуле рассказала, когда приедет в Крым

Певица Лайма Вайкуле посетит Крым только после того, как будут сняты санкции.
Об этом она заявила она в эфире телеканала Россия-1, пишет РБК.
"Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах", — сказала она.
Ранее появилось сообщение, что Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не согласилась бы приехать на полуостров с концертом. "Нам запрещено. Нам, европейцам", — уточнила певица.
Вайкуле также отметила, что выступает против внесения артистов в базу данных сайта "Миротворец", а также иные черные списки за посещения Крыма.
Позже, после критики ее слов со стороны политиков и других музыкантов Вайкуле заявила, что не представляла, что "люди такие звери".
Напомним, муж Валерии предложил Вайкуле стать как Кикабидзе.