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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Океан Ельзи представил сингл Скільки нас

Видео Океан Ельзи представил сингл Скільки нас

<span class="label red">Видео</span> Океан Ельзи представил сингл Скільки нас
Фото: The Kiev Times

Песня стала уже третьей новинкой за последний год

15.08.18 367
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Группа Океан Ельзи презентовала 15 августа новый сингл - Скільки нас.

Автор музыки и слов - лидер группы Святослав Вакарчук. Песня была записана летом 2018 на "Студии 211" в Киеве.

Сингл Скільки нас стал третьим за последний год. Ранее музыканты выпустили композиции Без тебе и В небо жене.

Напомним, Лайма Вайкуле рассказала, когда приедет в Крым.

 

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