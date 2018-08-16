Популярная группа из Британии Suede создала клип на песню Life Is Golden.



Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкантов.



Клип снимали в украинском городе-призраке Припяти. Съемки проходили совсем рядом с Чернобыльской атомной электростанцией.

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Режиссер ролика Майк Кристи говорит, что в клипе речь идет о силе жизни в природе там, откуда ушли люди.





Ролик за день набрал чуть больше 22 тысяч просмотров. Сами музыканты в клипе не появляются. Ролик снят с помощью пилотируемого дрона.



Песня Life Is Golden станет одной из треков восьмого альбома Suede под названием The Blue Hour. Презентация пластинки состоится 21 сентября.

Ранее сообщалось, что украинка Саша Самсонова сняла клип "Wild Hearts Can't Be Broken" для американской певицы Pink.