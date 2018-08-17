Питт отвоевал у Джоли право видеться с детьми гораздо чаще

На последнем судебном заседании об опеке над детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта артисту удалось отвоевать у экс-супруги право чаще видеться с ними.



Согласно решению суда, теперь Брэд Питт сможет проводить с детьми по четыре часа в день в период их обучения в школе и по 12 часов в день по выходным и во время каникул, сообщает издание Blast.

Следующее заседание суда по делу об опеке над детьми Джоли и Питта назначено на 21 августа.



Напомним, ранее Джоли обвинила бывшего мужа в том, что за все время бракоразводного процесса тот не выплатил никаких "существенных" денег на содержание их шестерых детей.



Представители Брэда Питта, в свою очередь, отвергли обвинения Джоли и заявили, что их клиент заплатил актрисе около 9 миллионов долларов.