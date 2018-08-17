Эпатажная певица Леди Гага предстала перед фанатами в новом странном, жутком и обескураживающем образе.
У певицы неожиданно появилась пасть в области гениталий, отрос длинный нос и отвисла челюсть, как у киномонстров.
Фото: instagram.com/ladygaga
Фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Автором фотосессии выступил фотограф Eli Russell Linnetz.
Фото: instagram.com/ladygaga
Снимки набрали от полумиллиона до практически миллиона просмотров. Большинству поклонников новый образ певицы понравился.
Фото: instagram.com/ladygaga
Отметим, ранее Леди Гага отменила десять своих концертов из-за проблем со здоровьем.