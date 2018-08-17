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Главная » Стиль жизни » Культура » Скарлетт Йоханссон - самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes

Скарлетт Йоханссон - самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes

Скарлетт Йоханссон - самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes
Фото с сайта bbc.com

Ее доходы увеличились после съемок фильма "Мстители"

17.08.18 51
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых актрис 2018 года.

Список опубликован на сайте журнала.

За 12 месяцев Йоханссон заработала 40,5 миллиона долларов. Ее доходы увеличились в четыре раза после участия в съемках фильма "Мстители 4", который выйдет на экраны в 2019 году.

На втором месте оказалась Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов за роль в фильме "Малифисента 2", премьера которого состоится в 2020 году. Тройку лидеров замкнула Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.

В десятку рейтинга также вошли Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни.

В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 186 миллионов долларов до вычета налогов. Совокупная сумма выросла на 16 процентов по сравнению с 2017-м.

Напомним, в отборе на "Оскар" участвуют 6 украинских фильмов.

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