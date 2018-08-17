Скарлетт Йоханссон - самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых актрис 2018 года.

Список опубликован на сайте журнала.

За 12 месяцев Йоханссон заработала 40,5 миллиона долларов. Ее доходы увеличились в четыре раза после участия в съемках фильма "Мстители 4", который выйдет на экраны в 2019 году.

На втором месте оказалась Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов за роль в фильме "Малифисента 2", премьера которого состоится в 2020 году. Тройку лидеров замкнула Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.

В десятку рейтинга также вошли Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни.

В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 186 миллионов долларов до вычета налогов. Совокупная сумма выросла на 16 процентов по сравнению с 2017-м.

Напомним, в отборе на "Оскар" участвуют 6 украинских фильмов.