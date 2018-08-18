Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Скончался бывший член команды "Океана Эльзы"

Скончался бывший член команды "Океана Эльзы"

Скончался бывший член команды "Океана Эльзы"
Богдан Уцеха/Фото: Богдан Уцеха/facebook.com

Богдану Уцехе было 44 года

18.08.18 352
300

17 августа умер бывший арт-директор легендарной украинской группы "Океан Эльзы" Богдан Уцеха. Ему было 44 года.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

"Не стало Богдана Уцехы. В свое время он был нашим концертным менеджером и очень нам помогал. Но самое главное, он всегда был очень светлым человеком. Жаль, что так рано ... Покойся с миром, Бодя!", - говорится в сообщении.

Богдан Уцеха также был директором не менее популярных в Украине групп "Скай" и "ТНМК".

Знакомый Уцехи Борис Гинжук сообщил, что у продюсера были проблемы с сердцем.

"Вчера умер мой лучший друг Богдан. У него были проблемы с сердцем", - написал Гинжук в соцсети.

Свои соболезнования родным и близким Богдана Уцехи выразили участники группы "ТНМК" Фоззи и Фагот, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), Женя Галич, Саша Кольцова, Анжелика Рудницкая и многие другие.

Напомним, недавно "Океан Эльзы" представил сингл "Скільки нас".

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Из Океан Эльзы ушел клавишник Милош Елич, - СМИОкеан Ельзи представил сингл Скільки насРоссияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы"
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 8924
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 15807
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 48687
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18025
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12296
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13237
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23196
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13371
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30392
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16288
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 5889 / 6743
  2. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 4948 / 5313
  3. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 4590 / 5120
  4. В Нидерландах официально запретили фотографироваться в дуршлаге на голове 3458 / 3959
  5. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 3165 / 8924
  6. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2915 / 16873
  7. Футболистов "Динамо" обозвали "клоунами" после 1:8 в Питере 2471 / 2765
  8. Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться 2441 / 3163
  9. С 21 августа украинцы смогут наблюдать танец планет 2104 / 2410
  10. Голод не пройдет: ученые расшифровали геном пшеницы 2062 / 2396
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 45 / 6743
  2. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 20 / 5120
  3. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 16 / 8924
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 7 / 48687
  5. В Херсоне пафосно и с перерезанием ленточки открыли туалет 6 / 1223
  6. С 21 августа украинцы смогут наблюдать танец планет 6 / 2410
  7. Леди Гага "отрастила" длинный нос и напугала фанатов жуткими фото 5 / 392
  8. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 4 / 960
  9. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 4 / 7980
  10. Президент Украины разрешил "Укроборонпрому" не отдавать долги России 4 / 444
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.