Скончался бывший член команды "Океана Эльзы"

17 августа умер бывший арт-директор легендарной украинской группы "Океан Эльзы" Богдан Уцеха. Ему было 44 года.



Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.



"Не стало Богдана Уцехы. В свое время он был нашим концертным менеджером и очень нам помогал. Но самое главное, он всегда был очень светлым человеком. Жаль, что так рано ... Покойся с миром, Бодя!", - говорится в сообщении.



Богдан Уцеха также был директором не менее популярных в Украине групп "Скай" и "ТНМК".

Знакомый Уцехи Борис Гинжук сообщил, что у продюсера были проблемы с сердцем.



"Вчера умер мой лучший друг Богдан. У него были проблемы с сердцем", - написал Гинжук в соцсети.



Свои соболезнования родным и близким Богдана Уцехи выразили участники группы "ТНМК" Фоззи и Фагот, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), Женя Галич, Саша Кольцова, Анжелика Рудницкая и многие другие.

Напомним, недавно "Океан Эльзы" представил сингл "Скільки нас".