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Видео Умер автор многих советских музыкальных хитов

<span class="label red">Видео</span> Умер автор многих советских музыкальных хитов
Фото: ensemles.ru/zinovev

Николаю Зиновьеву было 73 года

18.08.18 2091
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Скончался известный советский поэт и автор песен Николай Зиновьев. Ему было 73 года.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец и композитор Игорь Николаев.

"Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу - вспомните его песни!.. Полёт на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зелёный... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова...
Вот мои песни на слова Коли:
Паромщик 
Афганский ветер
Ночное метро 
Русский ветер 
Мастер и Маргарита...
Конечно, есть еще песни, по каким-то причинам не записанные или не вышедшие. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат. Царствия небесного", - написал Николаев.

Композиция Паромщик, слова которой написал Николай, получила наибольшую известность в 1985 году, когда с ней стала финалисткой телевизионного фестиваля Песня года Алла Пугачева.

Поэт также известен по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Игоря Демарина, Юрия Эриконы, Лоры Квинт, Алексея Мажукова, Петра Теодоровича. Эти песни звучат в исполнении Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Николая Караченцова, Михаила Боярского, Александра Михайлова, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле, Людмилы Гурченко и многих других известных артистов.

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев.

Затем последовали песни в исполнении Софии Ротару "Красная стрела" и "А музыка звучит". 

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