Последний фильм с Кевином Спейси провалился в прокате

В каждом из кинотеатров фильм собрал около 53 долларов

Фильм "Клуб миллиардеров", в котором сыграл обвиненный в сексуальных домогательствах Кевин Спейси, стал самым провальным в карьере актера.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В первый день проката картина, которая вышла в восьми экранах в разных частях США, собрала 126 долларов.

За второй день проката фильм собрал еще 162 доллара, то есть, в сумме он заработал 288 долларов. Как подчеркивает издание, за весь уик-энд фильм может не собрать и 425 долларов.

Таким образом, в среднем за выходные в каждом из кинотеатров фильм собрал около 53 долларов, с учетом средней стоимости билета это означает, что каждый сеанс посетили примерно шесть человек.

Главные роли в фильме исполнили Энсел Эльгорт и Тарон Эджертон.

Напомним, Кевина Спейси обвиняют уже и в расизме.