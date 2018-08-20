В кинотеатрах России в ноябре выйдет в прокат кинокомедия "Крымский мост. Сделано с любовью".



Об этом сообщает информцентр Крымский мост.

"В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом", – говорится в сообщении.





Фильм снял режиссер Тигран Кеосаян, автором сценария выступила главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян.





Отмечается, что съемки фильма проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. При этом актеры работали рядом с инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, которые также стали героями фильма.

В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, Елизавета Мартинес-Карденас, Софья Зайка, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин, Алексей Демидов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие.



В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители аннексированного Крыма и соседней России.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции за строительство Керченского моста против шести компаний из России. В Брюсселе отметили, что "ЕС рассматривает строительство Керченского моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".