В США певец Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в Хьюстоне.
Об этом сообщает NME.
Мэнсон исполнял кавер на песню Sweet Dreams Are Made Of This группы The Eurythmics, когда ему стало плохо. Он упал прямо на сцене. Концерт был прерван.
Инцидент произошел на концерте в Хьюстоне, штат Техас. По словам очевидцев, незадолго до того, как потерять сознание, Мэнсон говорил, что "отравился жарой".
"Спасибо за понимание, Хьюстон. В результате я оказался у врача, но сделал все, что мог, и вы, ребята, были изумительны", - прокомментировал Мэнсон проблемы со своим здоровьем в Twitter.
Отметим, ранее на Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта в Нью-Йорке.