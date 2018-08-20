Пластинка Джексона на сегодня получила статус платиновой 33 раза, альбом Eagles – 38 раз

Альбом короля поп-музыки Майкла Джексона Thriller опустился на вторую строку рейтинга наиболее продаваемых пластинок в истории музыкальной индустрии США.



Об этом сообщает Associates Press.

Отныне первое место по итогам пересмотра статистики Американской ассоциации звукозаписывающих компаний стала компиляция ранних хитов рок-группы Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975.





Пластинка Джексона на сегодня получила статус платиновой 33 раза, альбом Eagles – 38 раз. Кстати, третье место в этом списке занимает еще одна запись рокеров – лонгплей 1977 Hotel California.





Отметим, что в США платиновый статус присваивается записи, которая продалась тиражом в 1 миллион копий. С 2013 года в статистике начали учитывать интернет-показатели.

Отметим, ранее личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей завил о том, что отец поп-короля "химически кастрировал" его в подростковом возрасте.