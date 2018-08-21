Камила Кабельо в этом году была представлена в пяти номинациях

В США прошла юбилейная, 35 по счету, церемония премии MTV Video Music Awards.

Как сообщает ТАСС, лучшим видео года жюри признало клип "Havana" в исполнении певицы Камилы Кабельо.

21-летняя кубино-американская исполнительница была в этом году представлена сразу в пяти номинациях. Помимо главной награды ей также удалось получить статуэтку в категории "Лучший артист года".

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Композиция "Havana" была исполнена Кабельо совместно с хип-хоп-артистом Янг Тагом.

В этом сезоне по числу номинаций на премию лидировала американская рэп-исполнительница Карди Би, отметившись в 12 категориях. Пять из них исполнительница делила с певцом Бруно Марсом благодаря совместной работе над видеоклипом к композиции Finesse. В итоге ей удалось завоевать награду в трех категориях, включая "Лучший новый артист". Также тройную победу одержал рэпер Чайлдиш Гамбино со своим клипом This Is America, который, однако, был отмечен лишь в технических номинациях.

Серьезным конкурентом в этом году считался творческий и супружеский дуэт певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи. В июне текущего года они выпустили дебютный совместный альбом Everything Is Love уже не как сольные певцы, а как дуэт The Carters. Их клип на песню Apeshit претендовал на награды в восьми номинациях, однако в итоге им удалось получить лишь две статуэтки в технических категориях.

Награда в номинации "Лучшее поп-видео" была вручена американке Ариане Гранде за клип на композицию No Tears Left to Cry. Приз у нее оспаривали Камила Кабельо (Havana), Деми Ловато (Sorry Not Sorry), Шон Мендес (In My Blood), Эд Ширан (Perfect) и певица Пинк (What About Us).

Статуэтку за лучшее рок-видео получил коллектив Imagine Dragons за клип на хит Whatever It Takes.

В категории "Лучшее хип-хоп-видео" победа досталась рэп-певице Ники Минаж за ролик на композицию Chun-Li.

Отметим, премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.

Напомним, November Rain Guns N' Roses стал самым популярным клипом на YouTube.