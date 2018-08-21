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Главная » Стиль жизни » Культура » Фото Лобода показала рядом с собой 69-летнюю Пугачеву в кожаных мини-шортах

Фото Лобода показала рядом с собой 69-летнюю Пугачеву в кожаных мини-шортах

<span class="label red">Фото</span> Лобода показала рядом с собой 69-летнюю Пугачеву в кожаных мини-шортах
Светлана Лобода и Алла Пугачева/Фото: instagram.com/lobodaofficial

Звезды эстрады встретились в гримерке после выступления Лободы в Латвии

21.08.18 75
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Российско-украинская певица Светлана Лобода и легенда советской эстрады 69-летняя Алла Пугачева сделали совместную фотографию.

Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Пугачева позирует в кожаных мини-шортах, продемонстрировав очень похудевшие ноги. Звезды эстрады встретились в гримерке после выступления Лободы в Латвии.

Пользователи Сети отметили, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит "моложе и естественнее" Лободы.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Мне кажется, или АБ (Алла Борисовна Пугачева, - ред.) выглядит лучше и естественнее?", "Какая Алла Борисовна клевая", "Пугачева лучше Лободы выглядит!", "Ножки то, у Аллы Борисовны, еще ничего", "Худышка", "Моложе чем Лобода", - писали юзеры.

При этом некоторые пользователи сочли, что Пугачевой пора перестать худеть, так как это ее старит, а также пора заканчивать с пластикой.

Недавно 51-летняя актриса Сальма Хайек удивила фанатов своими формами в бикини.

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