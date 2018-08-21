Российско-украинская певица Светлана Лобода и легенда советской эстрады 69-летняя Алла Пугачева сделали совместную фотографию.
Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Пугачева позирует в кожаных мини-шортах, продемонстрировав очень похудевшие ноги. Звезды эстрады встретились в гримерке после выступления Лободы в Латвии.
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Пользователи Сети отметили, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит "моложе и естественнее" Лободы.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
"Мне кажется, или АБ (Алла Борисовна Пугачева, - ред.) выглядит лучше и естественнее?", "Какая Алла Борисовна клевая", "Пугачева лучше Лободы выглядит!", "Ножки то, у Аллы Борисовны, еще ничего", "Худышка", "Моложе чем Лобода", - писали юзеры.
При этом некоторые пользователи сочли, что Пугачевой пора перестать худеть, так как это ее старит, а также пора заканчивать с пластикой.
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