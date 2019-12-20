Новогодний джаз и «8 женщин» Франсуа Озона. 5 событий выходных, которые нельзя пропустить
2019-12-20 16:38:00
Традиционный еженедельный топ-5 событий выходных от Фокуса
- Кино
Кинопоказ фильма Франсуа Озона «8 женщин»
В преддверии новогодних праздников в киноклубе Podyv покажут один из самых любимых зрителями фильмов французского режиссера Франсуа Озона «8 женщин».
Новогодние праздники – время единения, покоя и радости, чего не скажешь о событиях фильма Озона. Восемь героинь режиссера, которых сыграли такие легендарные актрисы, как Катрин Денев, Фанни Ардан и Изабель Юппер, вместо запланированного празднования Рождества, будут расследовать внезапно случившееся убийство. Отступать будет некуда. В этом удивительном детективе каждый окажется по-своему в чем-то виноват, и каждому будет о чем задуматься.
Пожалуй, хотя бы раз в жизни этот фильм видел почти каждый, но посмотреть его еще раз перед Новым годом и Рождеством – отличная идея.
Когда: суббота, 21 декабря, начало 15.00
Где: ул. Межигорская, 25
Цена: вход свободный
- Выставка
Персональный проект Ивана Светличного «Grammar.Fix»
В галерее Voloshyn Gallery открывается персональная выставка художника Ивана Светличного «Grammar.Fix». Автор работает с такими вопросами как «Что определяет статус произведения искусства?» и «Каким будет наше восприятие окружающей среды в ближайшем будущем?». На эти вопросы Светличный планирует решить через серию проектов, финалом которых должен стать перформанс.
Инсталляция «Grammar.Fix». является промежуточным звеном и последовательным продолжением проекта художника «Script», который он представил в прошлом году в PinchukArtCentre. Там автор фокусировался на накоплении данных для создания сценария будущего перформанса, а в «Grammar.Fix» Светличный обрабатывает эти данные. В инсталляции художник использует графические рисунки и новые медиа: свет, звук и видео.
Где: Voloshyn Gallery, ул. Терещенковская, 13а.
Когда: выставка работает с 20 декабря
Цена: вход бесплатный
- Театр
Спектакль театра «Дах» «Смута»
Совсем недавно отметивший 25-летний юбилей театр «Дах» сыграет в эти выходные свой новый спектакль «Смута» - историко-психологическую трагедию режиссера Влада Троицкого по пьесе драматурга и философа KLIMa.
В основу постановки легли события Смутного времени – периода истории Московского царства с 1604 до 1613 года, начавшегося с выступления самозванца Лжедмитрия, выдававшего себя за сына Ивана Грозного.
По словам режиссера спектакля, руководителя «Даха» Влада Троицкого, «Смута» – это постановка о смерти и выборе, и о смерти как выборе. Чтобы осмыслить современность как она есть, необходимо иногда задуматься о вечных вещах. Например, о смелости взять на себя ответственность за сложный выбор, или о тонком балансе между жизнью и смертью.
Где: театр «Дах», ул. Большая Васильковская, 136
Когда: суббота, 21 декабря – воскресенье, 22 декабря. Начало в 19.00.
Цена: билеты – от 400 грн
- Музыка
Джазовый концерт новогодних и рождественских хитов
В Доме архитекторов в эту субботу Marco Concert готовит концерт рождественских хитов джазовой музыки в рамках программы «Louis Armstrong & Ella Fitzgerald». В этот вечер сыграют произведения Луи Армстронга и «первой леди» мирового джаза Эллы Фицджеральд, а также вещи из трех выпущенных ими в свое время совместных альбомов.
Конечно же, среди прочего, прозвучат такие любимые поклонниками мелодии как «Jingle bell», «The Christmas song», «White Christmas», «Silent Night», «Let it snow», «Have yourself a merry little Christmas» и т.д.
Где: Дом архитектора, ул. Б. Гринченко, 7
Когда: суббота, 21 декабря, начало в 19.00
Цена: билеты от 240 грн
5. «Арсенальна коляда» в «Мыстецьком арсенале»
За настоящим новогодним настроением в выходные стоит сходить в «Мыстецький арсенал», где в рамках выставки «Подолання гравітації. Параска Плитка-Горицвіт» в субботу проведут «Арсенальну коляду». Обращаясь к украинской традиции колядовать, в «Арсенале» обещают не только народные песни и традиционные предновогодние развлечения, но и еще много интересного: в 12.00 мероприятие начнется с воркшопа по вышивку, в 14.30 презентуют каталог выставке, посвященной жизни и творчеству уникальной народной художнице с гуцульщины Параски Плитки-Горицвит, а в 15.00 гости смогут увидеть музыкантов из родной деревни Плитки-Горицвит Криворивни, которые исполнят настоящие украинские народные колядки.
Где: «Мыстецький арсенал», ул. Лаврская, 12
Когда: суббота, 21 декабря. Начало в 12.00
Цена: вход по билету на выставку. Полный билет – 80 грн, льготный – 40 грн.