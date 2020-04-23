Режиссер "Дау" объяснил плач детей во время сцен пыток: они просто "реагировали на мир"

Хржановский говорит, что опытов над младенцами на съемочной площадке не проводили. "Дети плакали, когда их переодевали. Это им свойственно", – убежден он

Режиссер Илья Хржановский подтвердил, что на съемках его фильма "Дау. Дегенерация" младенцы плакали не от боли – они просто "реагировали на мир".

Об этом он рассказал в интервью российской общественной деятельнице Ксении Собчак.

"С ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами были медсестры и няни, это видно в кадре. Дети плакали, когда их переодевали. Это им свойственно. И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир", – говорит Хржановский.

Также он добавил, что все дети быть из детдомов: "Это были дети, от которых отказались родители. И мне было важно именно показать этих младенцев, разных, в том числе тех, которые не были абсолютно здоровыми".

"Но это опять же согласовано с врачами, со всевозможными учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно что может вырасти", – сказал режиссер.

Вчера пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что ювенальные прокуроры Харьковской области открыли два уголовных дела по факту пыток и распространения произведений, которые пропагандируют культ насилия.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства путем насильственных действий могли быть причинены физическая боль или моральные страдания", – говорится в сообщении.

В фильме, среди прочего, показывали, как ученые в СССР проводили опыты над детьми. Для съемок использовали бутафорские предметы: например, подключали к головам детей ненастоящие электроды или помещали младенцев в клетки.

Фото: facebook/lena.samojlenko

Фильм "Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов, созданных российским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки прошли в Харькове с 2008 по 2011 год.

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