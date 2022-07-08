Дуэль камнями в песочнице. Как сериал "Оби-Ван Кеноби" из космической оперы превратился в оперетту

Фокус приветствовал первые четыре серии нового творения о джедаях и ситхах, но пятая и шестая перечеркнули все.

Стриминговая платформа Disney+, выложив первые четыре серии мини-сериала "Оби-Ван Кеноби", сумела создать нужную интригу: задел был отличный. Во вселенной "Звездных войн" была сохранена атмосфера первых творений Джорджа Лукаса, но при этом были введены ироничные и сочные элементы социальной фантастики. Неплохой, в принципе, сюжет – с кражей юной принцессы Леи и рассказом о сложных отношениях между Кеноби и Дартом Вейдером.

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После четырех серий все ждали оригинальной развязки, но когда стриминг выложил две последние части, наступило полное разочарование. В чем причина? Их две.

Первая – максимальное опримитивливание сценарного материала.

И вторая – нарушение системы координат: там, где нет смерти, нет и жизни. Персонажи здесь не умирают, а значит все "понарошку".

[ + – ] Финальный трейлер мини-сериала "Оби-Ван Кеноби"

Напомним две основные сюжетные линии. Похитили 10-летнюю принцессу Лею (Вивьен Лира Блэр). Ее приемные родители просят Оби-Вана Кеноби (Юэн Макгрегор) спасти принцессу. Энакин Скайуокер (Хейден Кристенсен) выжил после столкновения со своим учителем Оби-Ваном и перешел на темную сторону Силы, став Дартом Вейдером. Теперь он ищет учителя, чтобы отомстить за унижение. Поиски Оби-Вана он поручил Третьей сестре, Инквизитору Реве (Мозес Ингрэм). А у той, оказывается, свои причины ненавидеть Дарта – он уничтожил когда-то ее племя. Короче, все герои в результате оказываются на песчано-каменистой планете Татуин.

Не будем вдаваться в подробности истории, просто заметим – Дарт Вейдер раскрыл планы Ревы и, в результате стычки, пронзил ее световым мечом. Насквозь. И бросил умирать. Но она выжила. Как? Не знаем. В следующем эпизоде она появляется на Татуине, перевязанная тряпочкой. Световой меч, оказывается, не смертельно опасен для здоровья?

Сериал "Оби-Ван Кеноби". Фанфик да и только

На той же планете происходит поединок Оби-Вана и Дарта Вейдера. Дарт уже проигрывал поединки учителю раньше, но никак не может успокоиться. Их диалог перед дуэлью – "вершина красноречия".

— Ты пришел меня уничтожить, Оби-Ван? – вопрошает Дарт Вейдер.

— Я сделаю то, что должен, – уклончиво отвечает Кеноби.

— Тогда ты умрешь!

Мы понимаем, что сценарист Джоби Харольд не Александр Дюма, чтобы создавать остроумные диалоги между дуэлянтами, но зачем все сводить к такому отчаянному примитиву?

[ + – ] Культовые персонажи "Звездных войн". Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби: 3D-скульптуры из музея в Испании Фото: Getty Images

— Ты всегда будешь проигрывать! – продолжает басить Дарт Вейдер, хотя проигрывал именно он. Но вот сейчас при помощи джедайской Силы он заставил Оби-Вана в прямом смысле слова провалиться сквозь землю (точнее – сквозь Татуин). Дарт долго глядит, мерцая лампочками, на Оби-Вана, сидящего на дне ямы, а затем мановением руки отправляет туда массу булыжников и осколков скал. Когда яма становится заполненной доверху, он глаголет: "Ты вправду думал, что сможешь меня победить? Ты не справился, учитель". По качеству текст напоминает фанфик шестиклассника на тему "Звездных войн", написанный на перемене.

Дарт Вейдер уходит, не удостоверившись: "Пациент скорее жив или мертв"?

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Юбилей "Звездных войн". Как Джордж Лукас изобрел световой меч и на какую войну намекал

Оби-Ван Кеноби тем временем мановением руки поднимает скалы над собой и выбирается из ямы. Заметим в сторону: обоих рыцарей может смело задействовать вместо подъемных кранов любая строительная корпорация. Наши бойцы снова машут мечами, а затем Оби-Ван проделывает тот же трюк, что недавно показал его ученик – под торжественную симфоническую ораторию он поднимает вверх местные каменюки и направляет их поток строго в голову Дарта Вейдера. И дополнительно дает ему мечом по шлему, чтобы мало не показалось. От шлема, как от строительной каски, отлетает половинка. Откуда-то из глубины на нас глядит искалеченный Энакин Скайуокер.

Снова "эпичный" диалог, который заканчивается так:

"Прости, меня, Энакин", – вдруг говорит Кеноби. За что, как бы вы подумали? Правильно: "За все". И уходит. Как интеллигент, про которого пели в советском боевике "Не бойся, я с тобой": "Но он противник – лучше не бывает, ты упадешь, а он не добивает!".

Раненый Дарт Вейдер вслед ему несколько раз угрожающе повторяет, еле ворочая языком: "Оби-Ван".

Снова никто не пострадал. Кроме зрителей

Однако уже в следующем эпизоде Дарт Вейдер в новом шлеме, сам – бодр и свеж и докладывает императору Палпатину: "Мы будем все уничтожать, пока не найдем Кеноби. Он не сбежит от меня снова". Император: "У меня есть сомнения, что ты мыслишь ясно". Эти слова полностью можно отнести к сценаристу: космическая опера превратилась в оперетту. Причем детскую. Судите сами.

Принцессу Лею вернули приемным родителям. Ее спаситель Оби-Ван Кеноби прилетает на корабле и спускается по трапу, девчушка бросается – нет, не к нему, а к своему карманному дроиду, парящему за спиной джедая: "Лола, я скучала!".

"Я боюсь за ее будущее", – говорит отчим. Мы бы тоже побоялись – при таком раскладе. Но благородный интеллигент Оби-Ван Кеноби не обиделся, а сказал девочке: "Ты — мудрая, проницательная и добрая, как мама. А также увлеченная, бесстрашная и решительная, как папа". Кто не в курсе – ее папа Дарт Вейдер.

В общем, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Очень жаль, начинался сериал многообещающе.