Венецианский кинофорум, который пройдет с 31 августа по 10 сентября, объявил программу показов: скучать не придется.

Венецианский фестиваль всегда показывает фильмы, не вписывающиеся в клише, на грани безумия. Фокус выбрал наиболее яркие ленты – они о сложнейших семейных и любовных коллизиях. О том, как люди едят друг друга – в переносном или прямом смысле – в программе фестиваля есть лента… о влюбленных каннибалах.

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Но все картины о том, к каким непредсказуемым последствиям приводит то, что отцы бросают свои семьи. В этот конкурсный ряд отлично вписывается лента о брошенных близнецах украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", автора лучшего украинского фильма 2020 года "Мои мысли тихие".

Венецианский кинофестиваль: что в программе

Откроет форум сатирическая трагикомедия американца Ноа Баумбака "Белый шум". Главный герой – профессор-гитлеролог Джек, которого играет Адам Драйвер ("Последняя дуэль"). У него есть тайна: изучая Гитлера, он поленился выучить немецкий. Такой проблемы нет у его приятеля – элвисолога. Джек множество раз разводился и снова женился. После пяти браков у него четверо детей от разных жен. На пару со своей "текущей" женой Бабеттой (Грета Гервиг) они маниакально боятся смерти и часто задаются вопросом: кто из них умрет первым? Их сосед изобрел наркотик дилар, способный избавлять от страха смерти. Бабетта, чтобы добыть дилар, завела роман с его создателем, что страшно разозлило профессора – над изобретателем нависла смертельная угроза…

Это безумно-сатирическое творение финансирует Netflix.

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Блокбастеры августа. Брэд Питт в роли киллера-недотепы, нападение льва-людоеда, дуэль снайперов

Не менее затейлив романтический хоррор-антиутопия итальяно-американского режиссера Луки Гуаданьино "Целиком и полностью". В центре сюжета двое молодых людей (Тимоти Шаламе, Тейлор Расселл), живущих в период распада общества. Главная героиня — брошенная в подростковом возрасте девушка Марен, которая отправилась в путешествие по стране, чтобы найти отца. С помощью родителя она рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть людей, с которыми у нее возникает сильная эмоциональная связь. По пути к Марен присоединяется молодой людоед Ли. Молодые люди начинают влюбляться, но чем сильнее у них возникает чувство, тем больше им хочется друг друга съесть. Как быть?

Известный американский режиссер Даррен Аронофски ("Реквием по мечте") представил драму "Кит" — о мужчине, страдающем от ожирения (он весит 270 кг), и его запутанных отношениях с дочерью. В главной роли — неузнаваемый Брендан Фрэйзер ("Мумия возвращается"), а его дочь сыграла звезда "Очень странных дел" Сэди Синк.

По сюжету Чарли когда-то бросил семью ради любовника-гея, который уже умер. Из-за боли от потери партнера и вины перед семьей Чарли стал переедать и набрал немыслимый вес. 17-летняя дочь зла на отца, но он делает все новые и новые попытки наладить с ней контакт.

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"Отец". В Киеве переиграли Энтони Хопкинса, получившего за эту роль "Оскар"

Для Фрэйзера, популярность которого пришлась на 1990-2000-е, это возвращение на большой экран в главной роли. Вернул же Аронофски в кинематографический строй Микки Рурка своим "Рестлером"(2008) — возможно, история повторится и с Фрэйзером.

Французский драматург, а теперь и "оскароносный" режиссер Флориан Зеллер покажет в конкурсе следующий за его нашумевшим "Отцом" фильм, снова по собственной пьесе, — "Сын". Среди исполнителей — Хью Джекман, Лора Дерн. И, конечно, же, Энтони Хопкинс, получивший статуэтку за главную роль в "Отце".

В центре событий мужчина по имени Питер, который живет с новой супругой и их маленьким ребенком. Однако является его бывшая жена и просит, чтобы он занялся их сыном-подростком Николя: тот прогуливает школу и дерзко себя ведет. Питер решает взять Николя к себе, что приводит к еще более катастрофическим следствиям: Николя – умелый манипулятор.

"Люксембург, Люксембург". Как украинский фильм о брошенных близнецах вписался в канву Венецианского фестиваля 2022

В тему безотцовщины отлично вписывается и новая картина "Люксембург, Люксембург" молодого и талантливого украинского режиссера Антонио Лукича (Фокус много писал о его фильме "Мои мысли тихие") – он участвует с ней в конкурсной программе "Горизонты".

Противоположные по характеру братья-близнецы узнают, что отец, который бросил их в детстве, умирает в далеком Люксембурге. Один из братьев решает поехать к отцу, в то время как другой делает все возможное, чтобы помешать брату свалить из Украины (события происходят до украино-российской войны). Один из них – полицейский, другой – водитель маршрутки; один склонен к порядку, другой устраивает хаос; один искренне хочет восстановить отношения с отцом, другой – не в восторге от этой идеи. Лукич в одном из интервью признался, что этих близнецов он "взял из себя" – они как две половинки его души, которые сначала материализовались в сценарии, а затем – на экране.

Судя по тизеру, Антонио Лукич из тех режиссеров, которые могут свист чайника на плите или просто прыжок чуть выше ворот сделать событием.