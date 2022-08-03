Трек alyona alyona взял Netflix. Какая еще украинская музыка попала в мировое кино и почему

Украинская музыка все чаще будет попадать в мировое кино, потому что из-за войны многие наши звезды живут в Европе.

Из-за войны многие наши звезды живут за границей: Потап и Настя, Monatik, Jerry Heil и alyona alyona, Dorofeeva, группа "Казка". Поэтому в Европе украинскую музыку стали слышать все чаще . А в силу пристального интереса в мире к нашей стране – эту музыку начинают замечать мировые монстры индустрии развлечений. Совместный трек alyona alyona и французского ди-джея Vladimir Cauchemar под названием Dancer появится во французской мелодраме о школьниках "Опасные связи" производства Netflix. И раньше украинская музыка входила в саундтреки для мировых фильмов, но не часто. Всякий раз на то была своя, особая причина.

Дуэтный трек alyona alyona и Vladimir Cauchemar Dancer звучит на английском и украинском. Записан был год назад, но только сейчас стало известно, что он попал в фильм "Опасные связи" – о тугом клубке разных романтических любовей среди старшеклассников. Под заводной трек Dancer там отплясывает молодежь на дискотеке.

"Этот небольшой фрагмент – большая честь для меня. Сейчас особенно важно продвигать украинскую музыку в мире, этнику страны, наш культурный код. И потому украинский трек, да еще и украинский язык на такой платформе, как Netflix – это уже победа. Сегодня мы звучим во фрагменте, завтра будем писать главные саундтреки в топовое кино", – прокомментировала в своем блоге новость alyona alyona.

[ + – ] Клип alyona alyona и Vladimir Cauchemar на трек Dancer

И надо сказать, у певицы есть для этого основания. Когда-то солистка The Hardkiss Юлия Санина на вопрос, почему они не развивают карьеру в Европе, ведь большинство их композиций англоязычные, ответила, что западные продюсеры согласны вкладывать в украинских музыкантов средства только в том случае, если те переедут в Европу.

"Музыканты должны быть в шаговой доступности. Допустим, продюсеры договорились об интервью на ТВ и артисты должны на него приехать", — пояснила Юлия Санина.

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Теперь из-за войны многие наши звезды и находятся в "шаговой доступности" в Европе, поэтому все чаще случается сотрудничество международного уровня.

Напомним, в июле этого года alyona alyona в коллаборации с немецкой певицей Ela и нашей Jerry Heil ("Охрана_отмєна") выпустили совместный трек #KUPALA: на украинском и немецком, быстро набравший на "ютубе" 3,5 млн просмотров.

Фокус прогнозирует, что примеров такого сотрудничество, в том числе и с западными кинокомпаниями, будет все больше.

Что касается прошлого, то можно привести буквально пару примеров такого взаимодействия.

Первый – хит Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки попал в голливудскую комедию "Шпион" (2015): как раз во время выступления нашей звезды мимо проходит Джейсон Стейтем собственной персоной.

Разумеется, эта история — шлейф того, что Верка Сердючка заняла второе место с этой песней на "Евровидении-2007" и образ звезды-проводницы приобрел международную популярность.

[ + – ] Фрагмент из фильма "Шпион", где звучит хит Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки

В третьем сезоне легендарного американского криминального сериала "Фарго" (2017) с Юэном МакГрегором ("Звездные войны") звучит трек "Шо з-под дуба" украинской этно-хаос группы "Даха Браха" — в эпизоде, когда герой британского актера Дэвида Тьюлиса иронично разговаривает с "непонятливым" парковщиком. Для сцены нужна была "украинская" нота.

[ + – ] Отрывок из сериала "Фарго", где слышно трек "Шо з-под дуба" группы "Даха Браха"

Почему взяли "Даха Браху"? Эта этно-хаус-группа часто гастролировала в Европе и была участником множества этно-фестивалей по всему миру, поэтому имеет международную известность.

Теперь, из-за войны, у многих украинских артистов имеется та самая "шаговая" доступность, о которой говорила Юлия Санина. И мы предполагаем, что процесс распространения украинской музыки по миру будет только нарастать. Наша музыка всегда была сильной (если сравнивать ее с другими видами искусств в Украине), ей нужно было только дать правильную "упаковку" и промоутировать ее.

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