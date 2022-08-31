Криминальный секрет. Автор "Моих мыслей тихих" рассказал о фильме, который покажет в Венеции

Вышел трейлер новой украинской черной комедии Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", которая участвует в конкурсе Венецианского фестиваля.

З1 августа стартует Венецианский кинофестиваль, где уже побеждали украинцы: антиутопия Валентина Васяновича "Атлантида" (2019) взяла главный приз в программе "Горизонты", а психологическая драма "Плохие дороги" Натальи Ворожбит — приз итальянских критиков. Обе ленты – о войне в Донбассе.

В этом году Украину на форуме в Венеции представляет автор кинохита "Мои мысли тихие" (2019) Антонио Лукич с лентой "Люксембург, Люксембург". Вышел международный трейлер картины, приоткрывший ее содержание, и Фокус оценивает шансы этого фильма победить в Венеции.

Черная комедия Антонио Лукича участвует тоже в программе "Горизонты". И вот по ролику уже можно точно сказать – лента будет с криминальным оттенком.

По сюжету, противоположные по характеру братья-близнецы Вася и Коля узнают, что отец, который бросил их в детстве, умирает в далеком Люксембурге. Он впервые за много лет дает о себе знать. Один из братьев решает поехать к отцу, в то время как другой делает все возможное, чтобы помешать брату свалить из Украины

Коля – полицейский, Вася – водитель маршрутки; один склонен к порядку, другой устраивает хаос; один не восторге от будущей встречи, другой хочет восстановить отношения с родственником.

[ + – ] Беспечальный близнец Вася – водитель маршрутки

В чем фишки проекта "Люксембург, Люксембург"?

Очень колоритные исполнители главных ролей – это братья Рамил и Амил Насировы. Оба они — участники небезызвестной люмпен-рэп группы со Слобожанщины — "Курган и Agregat" .

Вот образец их творчества – трек "Энергия" (1млн.просмотров). Поют на суржике.

[ + – ] Клип рэп-группы "Курган и Agregat" (Рамил и Амил Насировы)

Как признавался Антонио Лукич, он два раза переписывал сценарий: сначала написал для близнецов, потом решил, что нужных близнецов не найдет. А когда случайно увидел клип "Курган и Agregat", понял – они! И снова переделал текст – уже конкретно под эти типажи.

В ролике сублимируется знакомая идея: уехать в европейскую обеспеченную страну. Сквозит "украинская мечта" — где-то за границей зажить "по-богатому". Мать говорит одному из братьев: "Вы не боитесь в Люксембурге остаться у разбитого корыта?". — "В Люксембурге нет разбитых корыт!" — горячо возражают ей.

Однако есть один неприятный нюанс. Судя по ролику, папаша Коли и Васи — тамошний криминальный авторитет. Да и Антонио Лукич в одном из радиоинтервью обмолвился, что отец близнецов "был авторитетным человеком и уехал в 1990-е в Люксембург".

Близнецы в ролике спорят. Вася говорит: "Люксембург – это город миллионеров". Коля возражает: "А я читал, что Люксембург – это криминальная столица Европы". И то, и другое – правда.

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В ролике мелькает информация о папаше: "Его могли убить. А теперь вас там ждут".

Мы видим этого папу — крупный мужик в наколках. М-да… В финале ролика Коля задается риторическим, но не праздным вопросом: "Говорят, что родители ответственны за своих детей. А должны ли мы, дети, нести ответственность за своих родителей?".

В общем, Лукич сумел роликом прибавить интриги.

Что касается стиля украинского режиссера, то его местами фриковое кинополотно складывается из множества комедийных нюансов и абсурдных парадоксов. В Венеции такое любят. Главное, чтобы фильм сложился во внятную историю.

Криминальная драма Олега Сенцова "Носорог" в прошлом году ничего не получила в Венеции, потому, что слишком прямолинейна. О черной комедии Лукича такого не скажешь. Сам режиссер проводит параллели между своим новым творением и трагикомедией братьев Коэн "Серьезный человек"(2009).

Поживем – увидим. Что касается конкурентов Антонио Лукича на Венецианском кинофестивале, то мы о них уже писали.

Напомним, Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.