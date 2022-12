Нацбор "Евровидения" выиграли TVORCHI. Что сделать с их Heart Of Steel для победы в Ливерпуле

TVORCHI выиграли Нацотбор "Евровидения-2023" у сильных конкурентов, но для победы в европейском конкурсе песню дуэта еще нужно дожать – у нее есть объективные недостатки

Related video

Поп-дуэт из Тернополя TVORCHI выиграл Нацотбор "Евровидения-2023" с яркой электронной композицией Heart Of Steel ("Стальное сердце"). Группа получила 9 баллов из 10 возможных от жюри, а зрители дали коллективу 10 баллов из 10. Убедительная победа! В жюри были Тарас Тополя ("Антитiла"), Джамала и Юлия Санина (The Hardkiss). Последняя похвалила трек победителей, но обратила внимание на недостатки песни. Фокус дает свои рекомендации, как их исправить до выступления в Великобритании.

На YouTube трек ближайшего конкурента победителей – певица KRUTЬ (2–е место) с трогательной песней "Колискова" набрала 194 тыс. просмотров, а Jerry Heil (3-е место) с непростой балладой в этническом стиле When God shut the door – 250 тыс. просмотров, в то время как песня TVORCHI Heart Of Steel получила в четыре раза больше – 837 тыс. Значит, перевес абсолютный!

Все трое участвовали в Нацотборе-2020. И все выглядят сегодня гораздо убедительнее. Тогда заметными исполнительскими недостатками всей троицы было то, что молодые артисты добивались классного звучания в клипах, но вживую пели крайне неуверенно из-за недостаточного опыта. Поэтому и победила группа Gо_A, выступавшая до того уже 10 лет. Сегодня у поп-дуэта TVORCHI исполнительское мастерство на сцене достигло высокого уровня.

Кто такие TVORCHI?

TVORCHI – поп-группа, основанная в 2018 году композитором и аранжировщиком Андреем Гуцуляком и темнокожим вокалистом Джеффри Кенни. Андрей Гуцуляк родился в селе Вильховец, родина Джеффри Кенни – Нигерия. Он из мажоров – из семьи обеспеченного нигерийского военного, у него даже был личный охранник. Парень уехал на учебу в Украину, чтобы стать самостоятельнее.

В 2018 году ребята познакомились так: Андрей подошел к нигерийцу на улице, чтобы пообщаться и подтянуть свой уровень английского. Андрей хлопнул Джеффри по плечу. Тот подумал: "О нет, только не снова", решив, что этот тип затевает драку. Джеффри старался избегать жестких столкновений. Он уже пять учился в Украине и старался не попадать в переделки, хотя регулярно о них слышал. У него в Украине был всего один приятель до этой встречи. Плюс, на момент знакомства с Андреем у Джеффри уже украли две гитары. Третью он одолжил другу в путешествие – и тоже с концами. Однако Андрей просто предложил… выпить пива, и Джеффри согласился. Оказалось, что у парней совпадают интересы и вкусы. Через полгода они создали группу, играющую электронный фанк. Так в лице Андрея Джеффри обрел надежного друга и коллегу. Оба они получили фармацевтическое образование.

[ + – ] Поп-дуэт TVORCHI

Этно-мотивы преобладали тогда на нашей поп-сцене, но были уже и две звезды электронного фанка – это Иван Дорн и Монатик, идущие в ногу с мировыми тенденциями.

У Джеффри Кенни – приятный, обволакивающий голос, он пишет английские и украинские тексты, Гуцуляк сочиняет интересную музыку – в русле мировых трендов. Ребята быстро набирали "вес": сегодня у них в активе 4 альбома и несколько хитов. В 2021 году Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни стали триумфаторами музыкальной премии YUNA: они победили в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".

Живут и работают в Украине.

Стиль и трек дуэта TVORCHI

Элементы этно есть в треках и у Jerry Heil, и у Марины Круть. Однако TVORCHI позиционируют электронный фанк без малейших признаков фольклора, хотя именно вкрапления этно-стиля позволили в этом году победить "Калушу", а прошлом – попасть в пятерку лидеров Go_A.

"В Ливерпуле мы хотим показать, что украинская музыка — это не только фольклор, который показали Go_A и "Калуш", а это прогрессивная электронная музыка", — заявили ребята в свежем интервью YouTube-каналу Eurovision Ukraine official.

По словам музыкантов, песня Heart Of Steel была написана в мае 2022 – под впечатлением борьбы "Азовцев". Идея, что у украинцев – стальное сердце, закаленное испытаниями войны. Но песня – не напрямую о войне, а о людях, которые находят в себе силы идти вперед, не сдаваться и в конечном итоге — побеждать.

Иногда нужно отпустить,

Иногда нужно отвести взгляд,

Иногда ты просто должен знать,

Когда поднимать средний палец вверх.

Я не могу объяснить

Расскажи, как я себя чувствую

Жизнь — это просто игра

Но я играю – на победу.

Как модернизировать композицию Heart Of Steel

Интересна была не только композиция Heart Of Steel, но и сам номер участников.

Джеффри был одет в желто-золотой костюм, а Андрей – в черный. У обоих на груди — изображение золотых сердец. Четыре экрана образовали крест, на котором вокалист словно бы распят. Танцоры в противогазах. Из этого желто-черного сочетания возникает на экранах знак радиации, символизирующий ядерную опасность, а финале он оказывается перечеркнутым: нет войне.

[ + – ] Клип на песню группы TVORCHI Heart Of Steel

Юлия Санина, как опытная певица и автор, разобрала композицию во время трансляции конкурса, подчеркнув, что TVORCHI должны усилить припев: "Что касается песни – начало феноменальное. Что касается припева – мне чего-то не хватает, не хватает хитовости, не хватает бэков, возможно. Подумайте над припевом".

Мы согласны со звездой, но чуть подробнее проанализируем трек Heart Of Steel, и главное – дадим рекомендации, как его сделать более ударным.

Под феноменальным началом можно понимать первоначальный "психоделический" звук, который Андрей извлекает из синтезатора. Он похож на сигнал тревоги. Он звучит три раза, и невозможно не встрепенуться, когда его слышишь. Затем идет достаточно внятный куплет, сопровождаемый мощными синтезаторными басами, как бы продолжается "раскачка" и… должен грянуть ударный припев. Но он звучит весьма размыто – нет маршевости, мощного ударника, которые бы олицетворяли контратаку, прорыв. Припев Heart Of Steel звучит слишком медленно и расслаблено. К тому же на пару секунд вообще пропадает электронное сопровождение и мы слышим один вокал Джеффри. Ок, затишье перед бурей? Да, все подготовлено к буре, но она почему-то не наступает. А должен "грянуть гром"!

У дуэта TVORCHI и раньше был этот недостаток, в других треках, когда внятное начало размывалось в середине песни и энергия начинала рассеиваться — вместо того, чтобы собраться в пучок. Но были и идеальные композиции, без этого ненужного провисания.

Например, Falling, где тоже отличная экспозиция – медленное интересное вступление, а потом наступает мощный электронный рывок вперед – с драйвовым ритмом, усиливающим эффект воздействия – энергия трека увеличивается.

[ + – ] Клип группы TVORCHI на песню Falling

Ребята, дайте в Heart Of Steel эту энергию прорыва — что нас уже не остановить, нам нужна только Победа, и она будет за нами!

Между прочим, Go_A смогли модернизировать свой "Шум" перед основным конкурсом. И вы сможете – мы в вас верим!

Важно