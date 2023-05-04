Дмитрий Монатик грамотно "перезагрузил" на украинском языке свою русскоязычную программу и скоро стартует с ней в тур по 22 городам Украины.

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Монатик гораздо успешнее Потапа смог осуществить свой перезапуск во время войны. Не сочиняя на тему "волонтеров", как первый, а перезаписывая свой русскоязычный репертуар на украинском языке и предлагая новые лирические треки. В результате Монатик первым среди украинских звезд отправляется в обширный тур по 22 украинским городам. Фокус разбирался в нюансах "перезагрузки" артиста.

Монатика, как и Потапа, война застала за границей, на отдыхе в Испании – наш король поп-фанка оказался там с женой и двумя детьми. В июле 2022 года Монатик выпустил концептуальный альбом "ART Оборона", посвященный войне с РФ. А в ноябре 2022 Дмитрий вернулся в родную страну.

В альбоме девять треков — на украинском и русском языках: четыре песни и пять стихотворных монологов. Музыкант, собиравший стадионы, еще никогда не был таким яростным: в альбоме "ART Оборона" есть треки, полные горечи и огня, изобличающие "молчащих" россиян, есть прямые, желчные обращения к войне, которая разрушила жизнь миллионов украинцев, к Путину, тонущему в крови. Но также есть и нежная баллада, обращенная к любимой женщине, которую лирической герой Монатика стремится защитить от военных невзгод.

Монатик решил перезапустить свои русскояычные хиты – на украинском Фото: Getty Images

Я бы не сказал, что "ART Оборона" прямо "порвала" всех. Трек From U to z за 9 месяцев набрал 940 тыс. просмотров. Вероятно, Дмитрий осмыслил позднее один момент: он гораздо сильнее в своей любовной лирике, чем в гражданской. Напомним, основная формула творчества Монатика: дэнс — ритм — любовь. И вскоре Дмитрий решил перезапустить свои русскояычные хиты – на украинском.

Сказано – сделано, 1 апреля вышла "первая ласточка" – трек "Кожний раз". При чем в скобочках указано Repaired, то бишь "отремонтировано". Под клипом разъяснение: "MONATIK робить ремонт (Repair) своїх легендарних композицій. Перша — "Кожний раз". Після того, як невимовно злий та навіжений сусід нашої країни зламав та затопив все навколо, MONATIK вирішив зробити ремонт своїх композицій, та перевипустити легендарні пісні рідною українською мовою. Першою з них стала — "Кожний раз". У свій день народження MONATIK запускає новий проект (Repair) і знайомить з новими версіями пісень".

Вот так!

"Отремонтированный" хит MONATIK "Кожний раз"

Схема несложная. Взят клип 2019 года "Каждый раз". На размытое оригинальное видео наложены желтыми буквами слова песни на украинском, как в караоке.

Итак, оригинальный текст песни.

"При виде тебя все тает,

Температура растет, знаешь

Поначалу не понимал,

Был умом мал и любил спорить.

По ночам города гордо спят, а я с ними видимо в ссоре

Но если честно контроль терять и речь терять так утомило

Но так каждый раз, каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая

Когда ты проходишь мимо".

На украинском.

"Як бачу тебе — все тане

Температура росте —

Саме так.

На початку не розумів

І дуже любив сперечатись.

У ночі всі міста міцно сплять,

А я вже забув, як то — спати.

І якщо чесно контроль губити,

Слова губити,

так це втомило.

І так кожний раз, кожний раз

Коли ти проходиш поруч, милая".

Сравним внимательнее отрывки.

"Поначалу не понимал,

Был умом мал

и любил спорить.

По ночам города гордо спят, а я с ними видимо в ссоре".

И — перевод.

"На початку не розумів

І дуже любив сперечатись.

У ночі всі міста міцно сплять,

А я вже забув, як то – спати".

Видно, что перевод потерял в рифме и виртуозности. Но в целом смысл передает верно, а если учесть, что музыка и голос – главное в песне, то на выходе у сегодняшней публики – полный восторг. За четыре недели "Кожний раз" набрал 740 тыс. просмотров. Плюс – радужные комменты фанов.

"Бляха, чому не можна було одразу записати українською? Реально пожежа!"

"Неймовірно звучить українською мовою. Чекаємо на нові україномовні хіти та на вже улюблені перекладені".

Мудрый вывод одного из комментаторов: "Попит породжує пропозицію! Коли суспільство вимагає українського — є результат".

Скорее всего, Монатик уже перевел на украинский и перепел весь свой основной репертуар, который был на русском. И, собственно, смело отправляется во всеукраинский тур во время войны аж по 22 городам: 19 мая – Киев, 26 – Одесса и т.д. Завершающий концерт в Сумах – 13 июля.

Афиша тура Монатика "ART Оборона" 2023

Чтобы закрепить успех и подогреть интерес к туру, MONATIK два дня назад выложил в Сеть новую песню "Все моє життя", посвященную его жене Ирине. Вещь абсолютно лирическая, слово "война" мелькает там единожды.

"Який вже рік у війні

В душі і на зовні

Кам'яні стіни

Серця прозорі

Милувались моїми думками

Які згасали

Та доки ти

Не відкрила мені

Світло у пітьмі".

В лирическом амплуа Монатик силен! За пару дней видео, которое сняла на скорую руку в Одессе известный клипмейкер Таня Муиньо (она в перерыве между съемками клипов западных звезд вернулась в родную Одессу) – 180 тысяч просмотров.

Ясно, что это – потенциальный суперхит. Драйвовая композиция, написанная в стиле "старого", хорошо проверенного на публике Монатика и точно выдержанная в формате его формулы (см. выше).

А текст о войне артист дал в комментарии к видео: "Полномасштабная война, которую начала Россия против Украины, многое расставила по своим местам…" Дальше про композицию: "Так появилась песня "Все моє життя", которая, надеюсь, будет напоминать о вере в свет и о тех, кто эту веру во время полномасштабного вторжения продолжал и продолжает дарить".

Клип Монатика "Все моє життя"

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