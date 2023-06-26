Топ 5 фильмов о борьбе с наркотиками. Задействованы: Уилл Смит, Джейсон Стэйтем и Чак Норрис

К 26 июня — Дню борьбы с наркотиками, их употреблением и незаконным оборотом — Фокус подготовил сборник лучших фильмов на эту тему.

Related video

К нашему удивлению, хватает сборников фильмов о наркоманах, наркобаронах, наркобизнесе, наркотрафике… а вот именно подборки лент про борьбу с этим злом — нет. Фокус с удовольствием восполняет этот пробел. Представляем Топ 5 фильмов о борьбе с наркотиками.

"Плохие парни навсегда" (2020)

Сверхуспешная франшиза про двух детективов отдела по борьбе с наркотиками департамента полиции Майами Маркуса Бернетта (Мартин Лоуренс) и Майка Лоури (Уилл Смит) включает такие фильмы: "Плохие парни" (1995), "Плохие парни 2" (2003) и "Плохие парни навсегда" (2020). Картина "Плохие парни навсегда" планировалась завершающей, но при $130 млн бюджета она собрала $426 млн, поэтому всех нас неминуемо ждет "Плохие парни-4" (2024).

На самом деле "плохие парни" — очень хорошие ребята. Но вспыльчивые и излишне эмоциональные — в их деловые отношения часто "проникают" личные: например, сестра Маркуса стала девушкой Майка. Это иногда мешает, иногда помогает работе.

За нестандартные методы работы (они любят авантюрно прикидываться кем-то другим и грешат насилием) Маркуса и Майка регулярно отстраняют от расследований, но потом возвращают — без них никак. Ребят часто выручают смекалка и чувство юмора.

Эта парочка и их диалоги — одни из лучших в мировом кино. Бонус — трюки. Взрывов, погонь и драк в "Плохих парнях — выше крыши.

Наши копы все не могут "уйти на пенсию", смешивая все жанры и ломая штампы, точнее, доводя их до гротеска. "Плохие парни навсегда", например, это внезапный микс семейной мелодрамы и боевика.

Трейлер фильма "Плохие парни навсегда"

"Последний рубеж" (2013)

Джейсон Стэйтем тут какой нужно — немногословный и суровый. Он играет "спящего" агента по борьбе с наркотиками Фила Брокера — ему нужно скрыться после последнего крупного дела, чтобы члены разоблаченной наркогруппировки ему не отомстили.

Он уезжает под другой фамилией с дочкой в небольшой тихий городок — на родину его супруги, которая умерла. Но под внешней провинциальностью тут — довольно агрессивные порядки. Конфликт дочки в школе неожиданно выводит Фила на заводик по производству наркотиков. Гады, держитесь!

Совершенно отпадная сцена, когда Брокер заливает бензин в люстры — такого взрыва вы еще не видели.

Просто золотая в своей краткости фраза, сказанная бандиту, которого послали разобраться с Брокером: "То, что задумал — передумай". Но — не передумал. Зря, конечно.

Трейлер фильма "Последний рубеж"

"Вне закона" (1983)

Образы, созданные французом Жан-Полем Бельмондо, не теряют обаяния с годами.

Известного комиссара полиции Филиппа Жордана (Жан-Поль Бельмондо) направляют из Парижа в Марсель для борьбы с наркомафией. Стиль работы комиссара заключается в использовании незаконных методов, что хотя и эффективно, но вызывает непонимание у его нового начальства. Например, когда он на вертолете догнал лодку наркодилеров, которая уже ушла от погони патрульного катера, то, проникнув к преступникам, он закрыл их в каюте и выбросил в море весь груз героина.

Жордан бросает вызов наркобарону Микаччи (американский актер Генри Сильва). Копу в квартиру подбрасывают труп осведомителя. В результате — комиссара переводят в Париж с понижением.

Разумеется, это только начало игры. Дальше идет совершенно головокружительная афера комиссара, где он дерзко передергивает козыри наркомафии, неуклонно идя к своей цели.

"Веселая" драка с участием Бельмондо в ленте "Вне закона" (1983), характеризующая методы работы его героя

"Одинокий волк Маккуэйд" (1983)

Именно этот вестерн сделал Чака Норриса культовым у нас актером: в 1980-е и в начале 1990-х многие зрители ходили по несколько раз в видеосалон на этот боевик. А на Западе эта лента дала толчок для создания 8 сезонов сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" (1993 — 2001). Но оригинал есть оригинал.

Чем Маккуэйд был близок нашему зрителю? Он прост. Бесхитростен. Непритязателен в быту — в его обветшалом бунгало холодильник со скрипящей ручкой, вроде советского "Днепра" или "Оки" — где ничего нет кроме пива. Машина тоже облупленная.

Он живет один (в разводе) вместе с одомашненным степным волком. Бородатый, курносый, с обветренным лицом — такой тип вполне мог быть жителем Киевщины.

Но у машины — двигатель форсированный.

А Маккуйд дерется и стреляет "на отлично".

То есть, за простоватой внешностью скрывается мастер своего дела.

Однажды его дочь с ее молодым человеком пострадали от случайного столкновения с мафией, которая занималась оружием и наркотиками. Маккуэйд ловит наркодиллера по кличке Снежок ("снег" на сленге — кокаин). И тот начинает его выводить на базу негодяев…

Есть несколько потрясающих сцен. Лирическая — с подругой Лолой и купанием волка.

Финальное столкновение с гангстером Роули Уилксом (Дэвид Кэррадайн) происходит сначала на тракторе (Украина, вперед!) против броневика. А затем эпичная драка — единственная в мире — под органную музыку итальянского композитора Франческо Де Мази, который наряду с Эннио Морриконе является классиком, создавшим саундтреки десяткам фильмов в Италии, Германии, США и даже Гонконге. Оратории и симфонические темы, написанные им для "Одинокого волка" — это музыкальное сокровище, несмотря на легкий жанр фильма. Именно, музыка поднимает эту ленту до высокого художественного произведения. Она же делает финальные разборки эпичными.

Клип по мотивам фильма "Одинокий волк Маккуэйд", где звучит великолепная музыка Франческо Де Мази

"Снегоуборщик" (2019)

Американский боевик с элементами черной комедии с Лиамом Нисоном в главной роли. Является ремейком норвежско-шведского фильма 2014 года "Дурацкое дело нехитрое", снятого этим же режиссером, где главную роль исполнил не менее крутой актер — швед Стеллан Скарсгард.

В центре сюжета — передовик труда, образцовый семьянин Мистер Коксман. Он получил даже звание "Снегоуборщик года". Однако наркодилеры лишают жизни его взрослого сына. И тут — начинается конец местной наркомафии.

В ленте тоже обыгрывается игра слов: снегоуборщик убирает тех, кто занимается "снегом" — коксом.

Для обозначения игры Лиама Нисона в этой роли годится только одно прилагательное — тотальный. Еще его герой читает немного морали всем преступникам, которые встречаются ему на пути. Сначала они несерьезно восприняли "работягу". Однако вскоре сообразили: он неотвратим для них, как судьба.

Трейлер фильма "Снегоуборщик"

Важно