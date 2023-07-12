Сериалы июля. Зои Салдана – боевая "львица" и Майкл Шин в "Благих знамениях - 2"

Новые детективы, фэнтези и фантастические боевики пронизаны юмором, и только в шпионском триллере с Зои Салдана – без шуток.

Related video

Вечеринка /The Afterparty

США, 2022-2023, 2 сезон, детектив, комедия

Премьера – 12 июля

В ролях: Тиффани Хэддиш, Сэм Ричардсон, Зои ЧаоКен Жонг

Проект от режиссера фильма "Мачо и ботан" Криса Миллера — это стильные пародии на разные жанры с детективной интригой. Действие первого сезона происходит на выпускном вечере старшеклассников. Обычный ход вечеринки нарушает убийство. Детектив Дэннер в исполннени Тиффани Сара Корнилия Хэддиш рьяно берется за расследование. Под подозрение попадают все присутствующие. Каждая серия посвящена одному из старшеклассников, которых допрашивает детектив и пытается выяснить возможные мотивы. Дэннер получает совершенно разные истории о произошедшем. Каждый из подозреваемых – герой отдельной серии.

Второй сезон сделан по аналогичной схеме, только действие происходит на свадьбе. Первого кого подозревают в убийстве – невесту. Вас ждет интригующая история и сатира, высмеивающая поп-культуру и жанровые клише.

Трейлер "Вечеринки"

"Замкнутый круг" / Full Circle

США, драма, детектив

Премьера: 13 июля

В ролях: Зази Битц, Клэр Дэйнс, Тимоти Олифант

Известный режиссер Стивен Содерберг ( "11, 12 и 13 друзей Оушена") решил поработать на сериальном поприще.

Действие нового проекта разворачивается в Нью-Йорке. Расследуется похищение подростка. Следствие приводит к раскрытию давних секретов, касающихся многих причастных к делу персонажей и их связей с криминалом.

Интрига должна быть на уровне – сценарист проекта Эд Соломон работал над двумя частями "Иллюзии обмана".

Атмосфера фильма, судя про трейлеру, мрачная, скелеты активно продолжают сыпаться из семейных шкафов – до самой развязки.

Трейлер сериала "Замкнутый круг"

Спецназ: Львица/ Special Ops: Lioness

США, 2023, боевик, драма, шпионский триллер

Премьера: 23 июля

В ролях: Зои Салдана, Морган Фриман, Николь Кидман

Для того чтобы ликвидировать мощную и опасную террористическую организацию, ЦРУ вербует женщину по имени Джо. Она из морской пехоты. Теперь ее цель — подружиться с дочерью одного из руководителей террористов.

В главной роли одна из самых востребованных актрис Голливуда — Зои Салдана ("Стражи Галактики", "Аватар"). Здесь она в привычной ипостаси сильной женщины, владеющей боевыми навыками.

В ленте так же заняты Майкл Келли ("Джек Райан"), Николь Кидман и выдающийся актер Морган Фриман, который не смотря на 86-летний возраст в неплохой актерской форме, что видно по ролику. В трейлере поимо Фримана имеются перестрелки, драки, гонки, взрывы, а так же постоянно целящиеся снайперскими винтовками спецназовки.

В общем, шпионский экшн по полной.

Трейлер сериала "Спецназ: Львица"

"Скрежет металла" / Twisted Metal

США, 2023, фантастика, комедия, экшн, риключения

Премьера: 27 июля

В ролях: Энтони Маки, Тадж Воганс, Стефани Беатрис, Шелле Рамос

Некоему Джону Доу предлагает шанс на улучшение своей жизни, но только в том случае, если он сможет успешно доставить загадочную посылку через постапокалиптическую пустыню. Для этого ему нужно отразить нападения безжалостных мародеров, которые рассекают на специально оборудованных для пустыни авто. Но больше всего ему мешает выполнить миссию безумный клоун-убийца Сладкоежка.

Twisted Metal основан на одноименной серии видеоигр в жанре боевых гонок. В целом это — микс "Перевозчика", "Безумного Макса" и "Смертельной гонки". Исполнитель главной роли Энтони Маки своей ироничной манерой игры и обаянием напоминает "раннего" Уила Смитта.

Сериал насчитывает 10 эпизодов продолжительностью по полчаса, и все они будут доступны для просмотра уже 27 июля.

Забавный фрагмент из сериала "Скрежет металла", где клоун-убийца Сладкоежка. достает Джона Доу

Трейлер "Скрежета металла"

"Благие знамения — 2" / Good Omens

США, Великобритания, 2019 – 2023, 2 сезон, юмористическое фэнтези

Премьера – 28 июля

В ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Джон Хэмм, Лиз Карр

Для огромного количества читателей иронический фантаст Терри Пратчетт со своим "Плоским миром" — культовый автор: 70 книг, переведенных на 37 языков мира. Его пародийный стиль родился как противоядие бездарному фэнтези, но вылился в мегаявление: на сегодня общий тираж книг Терри 80 миллионов.

Роман "Благие знамения" был написан в 1990 году вместе с со-автором помоложе Нилом Гейманом. Первый сезон сериала "Благие знамения" (2019) получил хорошие отзывы – критики отметили, что создатели держались, в первую очередь, не буквы, а духа пратчеттовской прозы. И вот спустя, аж четыре года – долгожданное продолжение.

В центре сюжета два персонажа – ангел Азирафаил и демон Кроули, которые настолько полюбили жизнь на Земле, что объединились, чтобы предотвратить приход Антихриста и финальную битву между Раем и Адом, угрожающие существованию Земли. Им обоим очень не нравится мысль о конце света – такого в целом милого для обоих, с его прекрасной ресторанной кухней, вечерними прогулками, сладким запахом букинистических книжных лавок, летним купанием в море и еще тысячей других дорогих сердцу мелочей.

Зрители и пресса полюбили Дэвида Теннанта и Майкла Шина в этих ролях: актеры убедительны даже когда оба молчат в кадре.

Множество лет общественность пугал режиссер Терри Гиллиам своей полнометражной экранизацией "Благих знамений", о которой заявил еще в 1999. Действительно, кому как не одному из создателей юмористического шоу "Монти Пайтон" понять глубину английского юмора Пратчетта? И вроде даже сценарий уже написан, но воз и ныне там.

А пока сериал "Благие знамения" отлично удовлетворил всех жаждущих увидеть этот роман на экране. Возможно, здесь нет размаха воображения Гиллиама, но, что касается тонкого ироничного стеба и отличной актерской игры – это в наличии.