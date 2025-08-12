Sold out: в Германии на выставку для нудистов раскупили все билеты задолго до открытия

Исторический музей Баден-Вюртемберг (Haus der Geschichte Baden-Württemberg) в Штутгарте на юге Германии приглашает посетителей на выставку, посвященную культуре купания и телесности.

Особенностью мероприятия, которое будет проходить в конце августа и сентябре, является то, что на выставке гости должны полностью раздетыми, пишет DW. Правда, обувь разрешается не снимать.

Такая акция приурочена к выставке "Frei Schwimmen — Gemeinsam?!" ("Плавать под открытым небом — вместе?!"), посвященной истории общественных бассейнов. Экспозиция исследует телесность, мораль, толерантность немецкого общества, а также то, как сексизм, расизм и предрассудки повлияли на историю общественных бассейнов в Германии.

Организаторы выставки предлагают поразмыслить на острые современные темы – например, помогает ли, вредит ли феминизму плавание топлес. В экспозиции представлено более 200 предметов и фотографий, а отдельный раздел рассказывает о традициях нудистских пляжей и FKK (Freie Körperkultur – "культура свободного тела").

"Различные взгляды и моральные представления, телесность и толерантность – это темы, которые рассматриваются на выставке, сюда относится также купание голышом и культура свободного тела", — рассказала пресс-секретарь музея Йоахим Рюек.

Соорганизаторами выставки стало объединение нудистов Get Naked Deutschland, которые считают, что нагота – это нормально и может быть не связано с сексуальностью.

Несмотря на всю необычность мероприятия, билетов на него уже нет. Первая "голая" экскурсия, запланированная на 30 августа (с 18:30 до 20:30), уже полностью распродана. На литературно-художественный вечер, который состоится через дне недели, 13 сентября, билеты тоже ушли.

Учитывая успех идеи, музей пошел навстречу всем посетителям, желающим принять участие в необычном эксперименте.

"Из-за высокого спроса в эти вечера посещение голышом будет возможно также без программы", – сказал пресс-секретарь музея. Выставка "Frei Schwimmen — Gemeinsam?!" в Штутгарте продлится до 14 сентября 2025 года.

Голых посетителей просят взять с собой полотенце, если они собираются сидеть на скамейках, стульях или креслах.

