Финский ученый сделал онлайн-карту выдающихся людей: есть даже украинцы
Самым известным в мире оказался экс-президент США Барак Обама, а среди уроженцев Украины — Лев Троцкий.
Географ из Финляндии Топи Чжуканов запустил онлайн-карту выдающихся людей со всего мира. Ознакомиться с ней можно на специальном сайте.
Ученый вдохновился похожей картой от проекта The Pudding, которая рассказывает об известных людях из США, но расширил идею на весь мир. Он отобрал "выдающихся личностей" и указал места их рождения — по одному на каждую уникальную географическую локацию. В описании знаменитости Топи Чжуканов указал источник информации, ранг известности, пол, а также жива она или мертва. Первое место занимает экс-президент США Барак Обама, при этом Иисус Христос оказался только на 204 месте.
Среди знаменитостей указаны и уроженцы Украины, приводим нескольких из них:
- Лев Троцкий (самый известный в стране и на 146 месте в мире)
- Николай Гоголь
- Михаил Булгаков
- Джозеф Конрад
- Никита Хрущев
- Леонид Брежнев
- Тарас Шевченко
- Леся Украинка
- Николай Некрасов
- Анна Ахматова
- Леонид Кучма
- Петр Порошенко
- Александр Довженко
- Станислав Лем
- Мила Кунис
- Илья Репин
- Сергей Прокофьев
- Ольга Куриленко
- Иван Айвазовский
- Нестор Махно
- Григорий Зиновьев
Карта создана при помощи сервиса Mapbox. На специальной панели пользователь может фильтровать отметки, выбирая разделы "Культура", "Открытия и наука", "Лидерство", "Спорт и игры", "Названия мест" (в этом случае отображаются только страны и города).
Автор отметил, что при создании карты воспользовался исследованием Моргана Лауэнана и его команды, составившей базу данных известных людей с 3500 года до нашей эры по 2018 года нашей эры — всего 2,29 миллиона человек. Ученые собрали большое количество информации из Википедии и Викиданных, а затем проверили ее источники и исправили ошибки.
Ранее айтишники представили электронную карту восстановления областей Украины, пострадавших во время войны. Уже известно, что Ирландия поможет отстроить Ровенскую область, Канада — Сумскую, а Германия — Черниговскую.
Писали также о том, что энтузиасты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса российских военных, совершивших преступления в Буче. Проект получил название "Where do orcs come from?" и реализован на базе сервиса Google Maps. Отметки поставлены с учетом данных, опубликованных украинской разведкой.