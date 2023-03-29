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Диджитал

Илон Маск призывает запретить развитие ИИ: завидует или играет на руку конкурентам?

Илон Маск, огнемет, Илон Маск с огнеметом
Фото: Соцсети | Илон Маск объявил войну искусственному интеллекту

"Этот человек продавал огнеметы, а теперь говорит о безопасности", — смеются над Маском критики. Скандальный ИТ-магнат даже требует правительственного запрета на разработку нейросетей.

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Илон Маск и группа поддерживающих его экспертов подписали и опубликовали сегодня открытое письмо ко всему ИТ-сообществу с призывом временно прекратить развитие ИИ. В своем послании они просят разработчиков искусственного интеллекта хотя бы на полгода прекратить развитие и обучение нейросетей, которые могут превзойти по своим возможностям сегодняшний ChatGPT-4, поскольку грозят человечеству чуть ли не апокалипсисом. Фокус попытался разобраться с тем, что произошло.

Почему Илон Маск боится ИИ?

Подписанты, уже наделавшего шума, послания уверены, что в данный момент крайне необходимо взять паузу в разработке ИИ, чтобы выработать концептуальные правила и ограничения в его работе. Инициативная группа опасается того, что современные системы ИИ становятся все более конкурентноспособными, когда речь идет о несложных задачах. Но, поскольку этот аргумент не слишком действенен, эксперты особо акцентируют свое внимание на болезненном для общества вопросе фейков и пропаганды.

"Мы должны себя спросить: можем ли мы позволить машинам засорять наши информационные каналы пропагандой и неправдой?" — отмечают авторы письма.

Кроме того, подписанты считают, что с развитием нейросетей ИИ станет умнее человека, что повлечет риски потери контроля над цивилизацией и перехода власти над людьми к ИИ. Эксперты готовы на крайние меры, если письмо не подействует на адресатов.

"Если компании, разрабатывающие ИИ, не согласятся приостановить свои разработки минимум на полгода, тогда должно вмешаться правительство и запретить все подобные исследования", — говорится в документе, подписанном Илоном Маском.

Илон Маск, рисунок нейросети, нейросеть, ИИ, midjourney Fullscreen
"Илон Маск сердится на ИИ", так нейросеть Midjourney представляет себе "злого Маска"
Фото: Нейросеть

Экспертная группа хочет в течение полугода "общими усилиями ученых" создать особые протоколы безопасности для ИИ, а также за это время правительства стран должны обзавестись специальными регулирующими органами и законами.

Маск и "его команда" сразу отметают все обвинения в том, что они стопорят прогресс, а акцентируют внимание на том, что просто хотят поставить развитие ИИ "на паузу". Кстати, среди подписантов есть человек, который несмотря на все сомнения и предостережения, когда-то двигал ИТ-индустрию вперед — Стив Возняк, один из основателей Apple.

Любопытно, что письмо было создано при поддержке некоммерческой организации Future of Life Institute, которая занимается продвижением ответственного и этичного развития ИИ. Институт ранее добился того, что такие фигуры, как Маск и лаборатория ИИ Google DeepMind, пообещали никогда не разрабатывать смертоносные автономные оружейные системы.

Future of Life Institute, советники, члены института, Илон Маск Fullscreen
Илон Маск среди консультантов Future of Life Institute
Фото: Скриншот

Кстати, сам Илон стал почетным "внештатным консультантом" этого Института, наряду с такими звездами науки, как Сол Перлмуттер, лауреат Нобелевской премии по физике в 2011 году, и Морган Фриман, актер и режиссер.

Что говорят критики инициативы

Конечно, это открытое письмо вызвало настоящую бурю эмоций в Twitter, и комментаторы не стесняются в выражениях. Некоторые из них считают, что человеку, торговавшему огнеметами, не следует говорить о безопасности. Другие комментаторы заподозрили, что Илон Маск просто хочет вписаться в гонку ИИ, а поскольку не успевает за лидерами, то этим письмом и призывом к правительству вмешаться просто саботирует разработки конкурентов.

Критика письма, Илон Маск, ИИ, нейросети, реакция пользователей Fullscreen
Комментаторы вспоминают Маску прошлые "подвиги" и не хотят, чтобы прогресс останавливался
Фото: Скриншот

Кто-то даже заподозрил Маска в том, что он играет на руку Китаю или Google. Ведь среди подписантов есть сотрудники DeepMind, принадлежащей поисковому гиганту, а он, как известно, стремительно теряет позиции на фоне того, как Microsoft успешно интегрировала ChatGPT-4 во все свои продукты и нарастила базу пользователей.

Кто-то припомнил Маску и его непростые отношения с Open AI (разработчиками ChatGPT), с коими Илон сотрудничал, но расстался, прихватив обещанный миллиард, который собирался инвестировать в компанию. Теперь критики упрекают Маска в банальной зависти к бывшим коллегам, которые не смотря ни на что привели свой проект к успеху и стали законодателями в сегменте искусственного интеллекта. Припоминали Маску и его не умение обращаться с ИИ, ведь нейросеть использовалась при разработке автопилотов в Tesla, а автомобили несмотря на ИИ, все равно попадали в аварии.

Многие отметили, что среди подписантов есть компании-разработчики ИИ, например Stability AI (генерация рисунков), серьезно конкурирующая с DALL-E — генеративной нейросети от OpenAI. Кстати, благодаря огромным инвестициям в Open AI, теперь DALL-E доступен бесплатно всем пользователям продуктов компании.

Самые сдержанные не могут поверить в логику подобного предложения. Они действительно не понимают, как за полгода можно успеть выполнить такой огромный объем работы: разработать регулирующие правила, правительственные законы о контроле над ИИ, собрать группу "независимых экспертов по контролю" ("независимость" которых не будет подлежать сомнению, а сами кандидаты всем будут нравиться).

И еще есть важный вопрос: кто проконтролирует исполнение моратория на временный запрет разработки ИИ Китаем и Россией? И если на РФ можно наложить еще больше санкций, то Китай очень активно включился в гонку нейросетей, и его не так просто выбить из седла. А главное, где гарантия того, что при всех усилиях другие страны будут соблюдать эту "паузу"? И кто помешает под предлогом паузы продолжать все тем же ИТ-гигантам, как говорится, втихаря, продолжать работу над ИИ, чтобы потом не отстать от конкурентов?

AI Impacts, опрос исследователей нейросетей, оценка возможностей ИИ Fullscreen
Исследователи ИИ не слишком-то высоко оценивают сегодняшние возможности нейросетей
Фото: AI Impacts

Главный аргумент в пользу "опасности ИИ для людей" комментаторы тоже разносят в пух и прах, приводя конкретные данные опросов исследователей машинного обучения, проведенного AI Impacts. Согласно этим данным, только 24% специалистов оценивают как "очень хорошие" возможности современных нейросетей, а остальные оценки колеблются на уровне "хорошо" (26% опрошенных), "нейтрально" (18% специалистов) и "очень плохо" (14% экспертов). Некоторые люди в комментариях отмечают, что современные чат-боты на основе ИИ далеко не с первого раза могут предоставить им ответ на, казалось бы, простой вопрос.

Критика, Илон Маск, открытое письмо, комментарии пользователей Fullscreen
Самая точное описание "полугодового" запрета для ИИ в стиле обещаний недолгого карантина во время COVID-19
Фото: Скриншот

В целом, предложение Маска и группы его сторонников, в которую также входит Стив Возняк, комментаторы оценивают как истеричное и стопорящее эволюцию.

Один из критиков провел яркую аналогию между поставленными "паникерами" сроков и мнением одного чиновника, которое тот выразил во время пандемии COVID-19: "Этот карантин всего на 2 недели. Нам надо просто сбить волну".

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск узнает все о человеке, раскрывшем код соцсети Twitter.