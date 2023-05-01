ИИ "заменит" топ-менеджеров, но "пощадит" работяг: как нейросети влияют на рынок труда
Согласно исследованию ВЭФ, четверть высококлассных специалистов могут быть заменены искусственным интеллектом.
Технологические инновации и развитие искусственного интеллекта приводят к существенным изменениям в характере работы почти четверти всех работников в развитых странах, сообщает Bloomberg. Это означает, что миллионы людей должны успеть адаптироваться к новым требованиям и навыкам, чтобы сохранить свою занятость и доходы иначе ИИ попросту их заменит.
Согласно отчету, опубликованному Всемирным экономическим форумом в Женеве, в который вошли данные о 200 млн работников из 29 стран за последние 7 лет, степень воздействия технологий на различные профессии сильно возросла. Исследователи поделили работников на 3 группы работников:
- те, чья работа сильно изменилась из-за технологий,
- те, чья работа незначительно изменилась,
- те, на чью деятельность технологии не повлияли вовсе.
Любопытно, что около 75% опрошенных компаний заявили, что планируют внедрить ИИ-технологии в течение следующих 5 лет, что, по их прогнозам, приведет к сокращению до 26 млн рабочих.
Каким профессиям угрожает ИИ
По результатам исследования, около 23% работников в развитых странах относятся к первой группе – к тем, чья работа сильно изменилась из-за технологий. Это в основном специалисты высокого уровня квалификации, такие как юристы, инженеры, учителя и менеджеры. Они сталкиваются с ростом конкуренции от ИИ и других цифровых инструментов, которые могут выполнять некоторые задачи быстрее и дешевле. Однако они также получают возможность использовать эти технологии для повышения своей продуктивности и качества работы, если смогут адаптироваться.
Около 55% работников в развитых странах относятся ко второй группе – тем, чья работа незначительно изменилась из-за технологий. Это в основном рабочие среднего уровня квалификации, такие как продавцы, офисные работники, медицинские работники и строители. Они также используют технологии для упрощения задач, но не сталкиваются с большим давлением от ИИ и других цифровых инструментов. Однако они также могут быть уязвимы в будущем, но не сейчас.
Около 22% работников в развитых странах относятся к третьей группе – тем, чья работа не изменилась из-за технологий. Это в основном рабочие низкого уровня квалификации, такие как официанты, уборщики, садовники и няни. Они выполняют задачи, которые трудно автоматизировать или которые требуют человеческого контакта. Однако они также имеют низкий уровень дохода и социальной защиты.
Как "переиграть" ИИ
Исследование показало, что изменения в характере работы из-за технологий имеют различные последствия для разных групп работников. Те, чья работа сильно изменилась, имеют более высокий уровень дохода и образования, но также более высокий уровень стресса и неудовлетворенности работой. Те, чья работа незначительно изменилась, имеют средний уровень дохода и образования, но также средний уровень стресса и неудовлетворенности работой. Те, чья работа не изменилась, имеют низкий уровень дохода и образования, но также низкий уровень стресса и высокий уровень удовлетворенности работой.
Исследование также выявило ряд факторов, которые влияют на то, как технологии меняют работу. К ним относятся:
- степень конкуренции на рынке труда;
- степень регулирования трудовых отношений;
- степень доступности образования и переподготовки;
- степень развития инфраструктуры и цифрового доступа;
- степень социальной защиты и поддержки для работников.
Исследователи призывают правительства и работодателей принять меры для смягчения негативных последствий технологических изменений для людей и для использования возможностей, которые они создают.
К таким мерам относятся:
- повышение качества и доступности образования и переподготовки;
- создание гибких и адаптивных форм трудоустройства;
- расширение социальной защиты и поддержки для работников;
- стимулирование инноваций и предпринимательства;
- содействие сотрудничеству между людьми и ИИ.
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