РФ похвасталась новой РЛС против морских дронов: будет защищать Крымский мост и не только

С помощью портативных устройств российские военные планируют замечать объекты на расстоянии 6 км и уничтожать на подступах.

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Для того чтобы обезопасить Крымского моста от налетов дронов, сотрудники Рыбинского завода (входит в концерн "Росэлектроника") разработали компактную радиолокационную станцию, умеющую "видеть" водные дроны. Об этом гендиректор предприятия Андрей Комогорцев сообщил РИА "Новости" в пятницу, 21 июля.

Технику создали на базе "Росэлектроники". Разработчики утверждают, что эта портативная многофункциональная станция может "засекать" беспилотные катера даже за шесть километров от своего местонахождения. Она хорошо работает в морском регионе за счет того, что в воде сложно создать радиопомехи такого типа, которые мешали бы РЛС на суше.

По словам Алексея Колмогорцева, их радар без проблем способен обнаружить небольшую лодку, длинной в 3 метра, которая практически незаметна на поверхности воды. Российское агентство отметило, что длина украинских беспилотных катеров, согласно открытым данным, составляет 5,5 метра.

А эксперт Денис Федутинов говорит о том, что РЛС способна эффективно защитить Крымский мост благодаря возможности оповещать военных за примерно за 4 минуты до того, как условный морской дрон или беспилотный катер противника атакует цель. Федутинов подчеркивает, что новая РЛС негабаритная и не требует какой-то дополнительной инфраструктуры для своей работы.

Радиолокационная станция способна работать днем и в темное время суток, ей не мешают плохие погодные условия. Кроме того, по словам эксперта, наличие координат, полученных от РЛС, позволит российским военным уничтожать беспилотники примерно за четыре минуты до того, как они приблизятся к Крымскому мосту, учитывая заявленную скорость аппаратов в 43 узла (около 80 км/ч).

Также в "Росэлектронике" надеются с помощью этой РЛС круглосуточно мониторить геолокацию катеров в Черном море, а также использовать технику для охраны важных прибрежных объектов.

Технические характеристики портативной РЛС

радиус работы — 6 км;

вес — 25 кг;

назначение — обнаружение наземной техники, защита объектов инфраструктуры;

рабочая частота — миллиметровый диапазон зондирующего сигнала.

Напомним, 19 июля Россия заявила о том, что возле Одессы в Черном море работал американский дрон. Морской беспилотник бороздил так называемый "зерновой коридор". Журналисты утверждают, что дрон из США "работал" не один.

Кроме того российские хакеры обвинили два корабля в подрыве Крымского моста. Киберпреступники утверждают, что именно из танкеров Beks Loyal и Khudayar Yusifzade были запущены беспилотные морские аппараты, которые ударили по Керченскому мосту и поразили его пролеты, были запущены именно из этих суден.