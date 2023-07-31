World of Tanks, Minecraft и Roblox: РФ массово "промывает мозги" в онлайн-играх, — NYT

Пропагандисты устраивают концерты и парады танков в видеоиграх, чтобы оправдывать войну в Украине и вербовать молодых людей, говорят исследователи.

Related video

С российской пропагандой борются многие интернет-площадки, социальные сети и средства массовой информации, но она успешно перекочевала в видеоигры. Об этом пишет в своем материале New-York Times.

Эксперты издания отмечают, что такие игровые платформы, как Discord и Steam, становятся онлайн-платформами для российского агитационной пропаганды, распространяя среди новой, в основном более молодой аудитории, поток пропаганды, который Кремль использует, чтобы оправдать войну в Украине. Российские игроки и блогеры используют букву "Z", которая в 2022 году стала символом российской оккупационной армии.

"Российская пропаганда пытается продвигать свой режим по-новому", — сказал журналистам NYT Артем Старосек, глава украинской консалтинговой компании "Мольфар", которая анализирует онлайн-угрозы. Его коллеги выявили более десятка случаев прокремлевской пропаганды в Minecraft, Roblox, русских версиях World of Tanks и World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder. Почти все превозносили победу Советского Союза над нацистской Германией — тему, которую г-н Путин и его советники использовали, чтобы заручиться поддержкой сегодняшней войны. Некоторые из них имели явные связи с политическими партиями или государственными учреждениями.

Как отмечают журналисты, в сетевой игре Minecraft (от компании Microsoft) российские игроки воспроизвели "битву за Соледар", разместив видео игры в соцсети ВКонтакте. А на канале многопользовательской военной игры World of Tanks был воссоздан парад танков Советского Союза в Москве в 1945 году. На популярной игровой платформе Roblox, пользователь создал парад сил российского МВД (с броневиками и автозаками), чтобы отпраздновать День России.

Канал русской версии многопользовательской военной игры World of Tanks, посвященный 78-й годовщине победы над нацистской Германией, воссоздал парад танков Советского Союза в Москве в 1945 году.

Имитация битвы за Соледар, который захватили российские оккупанты Фото: Скриншот

При этом ведется не только общая пропаганда "русского мира", но и выполняются более узкие информационные атаки. Например, по данным глава группы анализа угроз Microsoft Клинта Уоттса, ЧВК "Вагнер" продвигала "собственные злонамеренные нарративы" в Discord и Steam, для вербовки в свою группировку. "Пропаганда в основном направлена ​​на то, чтобы Вагнер и российские военные выглядели крутыми и угрожающими", — объяснил эксперт.

В июне россияне устроили в онлайн-игре Minecraft концерт, посвященный Дню России, в нем приняли участие знаменитости, музыканты и как минимум одна российская чиновница — Екатерина Мизулина, член Общественной палаты и глава Российской лиги интернет-безопасности. Ее мать, Елена Мизулина, работает в Совете Федерации и была видным союзником Путина.

Парад подразделений МВД РФ в Minecraft Фото: Скриншот

Джейкоб Дэйви, глава отдела исследований ультраправых движений и движений ненависти в Институте стратегического диалога в Лондоне, сказал, что Minecraft и другие игры могут быть полезными инструментами для тех, кто хочет повлиять на уязвимую молодежь, особенно если эти молодые люди собраны в единые группы по интересам, где они стремятся обсудить вопросы политических идеологий.

"Игровой мир — это действительно платформа, которая может влиять на общественное мнение, чтобы охватить аудиторию, особенно молодежь", — сказала Таня Беккер, исследователь ActiveFence, компании по кибербезопасности, которая выявила несколько примеров российской пропаганды Minecraft для NYT.

Ранее Фокус писал, что военные игры (Варгеймы) помогут будущим войнам успешнее действовать на поле боя. Учебные варгеймы для военнослужащих – это важный элемент подготовки военных в армии.