Оформление отсрочки через Резерв+": в Минобороны раскрыли новые детали (видео)

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, из-за большой нагрузки на реестр "Оберег" время ожидания отсрочки может быть дольше обычного.

С 9 ноября в мобильном приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" доступна функция оформления отсрочки для трех категорий граждан. За два дня услугой воспользовались около 40 000 украинцев, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Екатерина Черногоренко об онлайн-отсрочках

Как отмечает Екатерина Черногоренко, сейчас онлайн-отсрочку могут оформить люди с инвалидностью и студенты, аспиранты и докторанты, которые учатся последовательно. В будущем услугой смогут воспользоваться и другие категории граждан.

"В первые часы мы наблюдали безумный запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек", — подчеркнула чиновница.

По словам Екатерины Черногоренко, на данный момент есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Из-за этого время ожидания может быть немного больше, чем обычно. Она также заверила, что, несмотря на это, все отсрочки будут предоставлены.

Кроме того, замминистра упомянула об исключениях в отношении людей с инвалидностью. Так, в настоящее время онлайн-отсрочка доступна лицам, имеющим действующее пенсионное удостоверение по инвалидности.

"Мы начали с Пенсионного фонда, потому что именно там собрано наибольшее количество нужных пользователей. Мы уже заключили договор на информационный обмен с Министерством социальной политики, и оно будет передавать нам данные, и очень скоро онлайн-отсрочка будет доступна всем людям с инвалидностью", — объяснила Екатерина Черногоренко.

Напомним, ранее Екатерина Черногоренко сообщила, что получить отсрочку онлайн не могут родители детей от разных браков, потому что они должны пройти проверку относительно долгов по алиментам.

Также сообщалось, что в ноябре некоторые граждане могут быть исключены из воинского учета или получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.