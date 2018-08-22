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Главная » Экономика » Минфин спрогнозировал курс на 2019 год

Минфин спрогнозировал курс на 2019 год

Минфин спрогнозировал курс на 2019 год
Фото: flickr / National Bank Of Ukraine

Рост номинального ВВП в 2020 году ожидается до $147,4 млрд

22.08.18 27
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В следующем 2019 году курс гривни может укрепиться до 29,4 грн/$ после девальвации к 30,1 грн/$ в текущем году.

Об этом говорится в среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденной Кабинетом министров.

Еще через год, в 2020-м, ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/$.

Вместе с тем отмечено, что профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривни к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

"С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривни до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте", – указано в стратегии.

Кроме того, добавляет Минфин, постепенное повышение номинального обменного курса способствует достижению долгосрочного равновесия реального эффективного обменного курса, который, по данным Международного валютного фонда, является несколько заниженным на сегодня.

Исходя из указанных прогнозов, а также ожидаемых темпов прироста реального ВВП – на 3% в 2018 и 2019 годах, а также на 3,8% в 2020 году – Минфин ожидает роста номинального ВВП Украины в долларах с $106,3 млрд в прошлом году до $110,7 млрд в 2018 году, $134,2 млрд – в следующем, $147,4 млрд – в 2020 году.

Напомним, НБУ пытается удержать доллар, продавая запасы.

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