В Украине снизился уровень теневой экономики, - Кабмин

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале составил 33% от официального ВВП. Это на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности и позитивных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, считают эксперты.

Также позитивно на этот процесс влияло укрепление инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшения ожиданий.

"В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны", – отмечает МЭРТ.

По итогам прошлого года уровень теневой экономики в Украине составил 31% ВВП.

Напомним, в Украине ускорился рост экономики.