Швейцарский банк опроверг заморозку российских активов

Швейцарский банк Credit Suisse реклассифицировал некоторые связанные с Россией активы в связи с американскими санкциями против РФ.

Впрочем, это не означает, что они заморожены, говорится в сообщении швейцарского банка, которое цитирует ТАСС.

"После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, подпавшие под данные ограничения, из "активов под управлением" (Assets under Management) в "активы на доверительном хранении" (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов", - говорится в документе.

Кроме того, это изменение не коснулось активов клиентов банка, не находящихся под санкциями.

"Это не привело к каким-либо финансовым потерям и формированию резервов. Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с американскими санкциями.