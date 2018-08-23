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Главная » Экономика » ПриватБанк решил отозвать иск к братьям Суркисам

ПриватБанк решил отозвать иск к братьям Суркисам

ПриватБанк решил отозвать иск к братьям Суркисам
Фото: Hyser

В банке решили, что доказывать в суде законность конвертации депозитов семьи Суркисов в капитал банка необязательно

23.08.18 286
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ПриватБанк обратился в Верховный Суд с отказом от иска к Игорю Суркису, Григорию Суркису, Рахмилю Суркису, Светлане Суркис, Полине Ковалик, Марине Суркис, компании МТИР Эссет Менеджмент.

Этим иском он пытался признать договора залога имущественных прав по их депозитам недействительными, пишет FinClub.

Речь идет о договорах залога от 19 декабря 2016 года, по которым ответчики передали в залог для МТИР Эссет Менеджмент имущественные права на получение денежных средств по депозитным договорам. 22 декабря средства семьи Суркисов, Елены Боголюбовой и А-банка, как связанных с акционерами лиц, были списаны со счетов в ПриватБанке в рамках процедуры bail-in.

Доказывать в Верховном суде законность конвертации депозитов семьи Суркисов в капитал ПриватБанка необязательно. Аргументом для отказа стала высказанная Верховным Судом правовая позиция в других подобных судебных процессах. "Поскольку в соответствии с договором залога обязывающие правоотношения, обеспеченные отягощением в виде залога денежных средств, возникли исключительно у связанных лиц с другими лицами, а не с ПриватБанком, это свидетельствует о том, что на момент возникновения спорных правоотношений обязательства банка перед связанным лицом не были обременены, что подтверждает законность бейл-ин таких депозитов", - объясняет ПриватБанк.

13 августа 2018 года ВС назначил рассмотрение заявление банка об отказе от иска.

В свою очередь liga.net отмечает, в конце мая Верховный суд отказался удовлетворить заявления Национального банка и ПриватБанка о пересмотре постановлений по вопросам признания киевского футбольного клуба "Динамо" связанным с банком лицом. Суд также подтвердил законность отмены приказа временного администратора ПриватБанка в части запрета расходных операций и блокировки счетов "Динамо" в банке.

Суды предыдущих инстанций установили, что основанием для признания клуба связанным с банком лицом стало то, что Игорь Суркис имеет долю в уставном капитале финучреждения в размере 63,706%.

При этом Суркис также был опосредованным владельцем более 10% уставного капитала ТРК ТЕТ, которая была родственным юрлицом с ПриватБанком.

Напомним, ПриватБанк через четыре года будет стоить 40-65 млрд грн.

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