Все статьиВсе новостиВсе мнения
Экономика
Украина
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Экономика » Электроэнергия для населения не будет дорожать до июля 2019 года, - НКРЭКУ

Электроэнергия для населения не будет дорожать до июля 2019 года, - НКРЭКУ

Электроэнергия для населения не будет дорожать до июля 2019 года, - НКРЭКУ
Оксана Кривенко / Фото: fakty.ictv.ua

Тарифы могут вырасти после запуска рынка электроэнергии

23.08.18 40
000

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей не будут поднимать до июля 2019 года. Об этом сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко в эфире "Радио НВ", передает Громадське.

Она отметила, что в июле 2019 должен заработать рынок электроэнергии, но к тому времени тарифы должны остаться неизменными.

"К июлю мы не ожидаем существенных изменений для повышения тарифов. Для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными", - подчеркнула Кривенко.

При этом она допустила, что, когда рынок электроэнергии заработает, тарифы все-таки вырастут.

"Учитывая тот факт, что у нас очень большая концентрация крупных энергогенерирующих предприятий на рынке, (после запуска рынка электроэнергии, - ред.) возможен рост тарифов", - добавила Кривенко.

Напомним, НКРЭКУ планирует отказаться от формулы Роттердам+. Согласно постановлению регулятора, как только начнет действовать новый рынок электроэнергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, перестанет действовать целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики.

Среди них также постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное как Роттердам+.

С апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС. После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми, их скупкой занималась компания ICU, в которой ранее работал бывший и. о. председателя НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Большую Окружную дорогу в Киеве полностью перекрывать не будутУкраина может отказаться от Роттердам+Более 4660 украинских хозяйств получают электроэнергию от солнца
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 16041
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 18963
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 53278
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19516
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13085
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 14014
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24371
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13588
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 32504
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17718
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 12936 / 15256
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 12891 / 14705
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2375 / 2659
  4. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2151 / 2451
  5. Автобус, ехавший в Затоку, перевернулся в Молдове 1566 / 1678
  6. Самый прочный ледник Арктики начал таять 1432 / 1654
  7. В России сняли на видео посадку горящего пассажирского самолета 1089 / 1217
  8. В Венесуэле из-за землетрясения накренился небоскреб 954 / 1096
  9. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 891 / 1010
  10. РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США 826 / 932
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 37 / 15256
  2. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 12 / 1376
  3. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 14705
  4. Родные декорации. Почему международные бренды все чаще снимают рекламу в Украине 9 / 1606
  5. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2659
  6. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 7 / 1010
  7. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 6 / 1475
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.