Электроэнергия для населения не будет дорожать до июля 2019 года, - НКРЭКУ

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей не будут поднимать до июля 2019 года. Об этом сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко в эфире "Радио НВ", передает Громадське.

Она отметила, что в июле 2019 должен заработать рынок электроэнергии, но к тому времени тарифы должны остаться неизменными.

"К июлю мы не ожидаем существенных изменений для повышения тарифов. Для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными", - подчеркнула Кривенко.

При этом она допустила, что, когда рынок электроэнергии заработает, тарифы все-таки вырастут.

"Учитывая тот факт, что у нас очень большая концентрация крупных энергогенерирующих предприятий на рынке, (после запуска рынка электроэнергии, - ред.) возможен рост тарифов", - добавила Кривенко.

Напомним, НКРЭКУ планирует отказаться от формулы Роттердам+. Согласно постановлению регулятора, как только начнет действовать новый рынок электроэнергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, перестанет действовать целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики.

Среди них также постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное как Роттердам+.

С апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС. После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми, их скупкой занималась компания ICU, в которой ранее работал бывший и. о. председателя НКРЭКУ Дмитрий Вовк.