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Главная » Экономика » Консорциум для подготовки ОПЗ к приватизации сформирован, - Трубаров

Консорциум для подготовки ОПЗ к приватизации сформирован, - Трубаров

Консорциум для подготовки ОПЗ к приватизации сформирован, - Трубаров
Виталий Трубаров / Фото: Александр Чекменёв

Среди важных задач построение финансовой модели завода, поиск стратегического инвестора и проведения всех необходимых аудитов

23.08.18 28
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Компания Pericles Global Advisory, которая победила на конкурсе по отбору советников для подготовки Одесского припортового завода (ОПЗ) к приватизации, будет работать в консорциуме с компаниями White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в Facebook.

"Обсудили важные условия договора, стратегию продаж и пути реструктуризации долговых обязательств", – написал он по итогам прошедшей 22 августа рабочей встречи в Фонде с Pericles Global Advisory.

"Среди важных задач построение финансовой модели ОПЗ, поиск стратегического инвестора и проведения всех необходимых аудитов, выводам которых будут доверять международные инвесторы", - написал он.

В свою очередь liga.net отмечает, что Pericles Global Advisory была отобрана советником по подготовке к приватизации ОПЗ в конце июля по итогам первых конкурсов по отбору советников для продажи предприятий "большой приватизации".

Компания обязалась за три месяца провести все необходимые аудиты, подготовить финансовую модель предприятия, провести поиск потенциальных инвесторов, а также решить проблемы долговыми обязательства ОПЗ.

Напомним, россиянам официально запретили приватизировать украинские предприятия.

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