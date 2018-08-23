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Главная » Экономика » Минфин провел стресс-тест госдолга по шоковым сценариям

Минфин провел стресс-тест госдолга по шоковым сценариям

Минфин провел стресс-тест госдолга по шоковым сценариям
Фото: Корреспондент

Сценариев было пять

23.08.18 241
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Министерство финансов изучило пять альтернативных шоковых сценариев, которые могут ожидать украинский госдолг.

Об этом пишет FinClub, ссылаясь на Стратегию управления государственным долгом на 2018-2020 гг.

Первый сценарий "Валютный шок" предусматривает девальвацию гривны на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/долл. То есть, это девальвация до 36 грн/долл, что ниже, чем ожидаемые НБУ 40 грн/долл в случае отказа от работы с МВФ и падения цен на экспортные товары Украины.

Бизнес ожидает девальвацию до 28,63 грн/долл, а S&P - до 29,5 грн/долларов.

Второй сценарий под названием "Шок процентных ставок" предусматривает сдвиг вверх кривых доходностей (для внутреннего и внешнего долга), которое повлияет на инструменты финансирования.

Третий - "Стресс-сценарий на основе роста реального ВВП" делает акцент на вероятности падения темпа прироста реального ВВП в течение трех лет на 5 п.п., 3 п.п. и 1 п.п., соответственно.

Четвертый негативный сценарий "Шок первичного баланса": речь идет о первичном балансе госбюджета. Отрицательный баланс на уровне 2% от ВВП приведет к увеличению валовой потребности в финансировании.

Финальный пятый сценарий "Шок условных обязательств" предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств.

"В случае Украины этот риск связан с уязвимым банковским сектором, финансовой поддержкой госпредприятий и т.д.", - считают в Минфине.

Речь идет об угрозе увеличения нагрузки на госбюджет на $1 млрд ежегодно в 2018-2020 гг. Шок соответствует реализации примерно 80% обязательств в объеме 94 млрд грн, которые равны капитализации банковского сектора в 2015 году.

Напомним, в Украине появится Агентство по управлению госдолгом.

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