Минфин провел стресс-тест госдолга по шоковым сценариям

Сценариев было пять

Министерство финансов изучило пять альтернативных шоковых сценариев, которые могут ожидать украинский госдолг.

Об этом пишет FinClub, ссылаясь на Стратегию управления государственным долгом на 2018-2020 гг.

Первый сценарий "Валютный шок" предусматривает девальвацию гривны на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/долл. То есть, это девальвация до 36 грн/долл, что ниже, чем ожидаемые НБУ 40 грн/долл в случае отказа от работы с МВФ и падения цен на экспортные товары Украины.

Бизнес ожидает девальвацию до 28,63 грн/долл, а S&P - до 29,5 грн/долларов.

Второй сценарий под названием "Шок процентных ставок" предусматривает сдвиг вверх кривых доходностей (для внутреннего и внешнего долга), которое повлияет на инструменты финансирования.

Третий - "Стресс-сценарий на основе роста реального ВВП" делает акцент на вероятности падения темпа прироста реального ВВП в течение трех лет на 5 п.п., 3 п.п. и 1 п.п., соответственно.

Четвертый негативный сценарий "Шок первичного баланса": речь идет о первичном балансе госбюджета. Отрицательный баланс на уровне 2% от ВВП приведет к увеличению валовой потребности в финансировании.

Финальный пятый сценарий "Шок условных обязательств" предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств.

"В случае Украины этот риск связан с уязвимым банковским сектором, финансовой поддержкой госпредприятий и т.д.", - считают в Минфине.

Речь идет об угрозе увеличения нагрузки на госбюджет на $1 млрд ежегодно в 2018-2020 гг. Шок соответствует реализации примерно 80% обязательств в объеме 94 млрд грн, которые равны капитализации банковского сектора в 2015 году.

Напомним, в Украине появится Агентство по управлению госдолгом.