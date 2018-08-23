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Главная » Экономика » НКРЭКУ одобрило отмену формулы "Роттердам+", но в силу это решение вступит только через год

НКРЭКУ одобрило отмену формулы "Роттердам+", но в силу это решение вступит только через год

НКРЭКУ одобрило отмену формулы "Роттердам+", но в силу это решение вступит только через год
Линия электропередач / Фото: kafanews.com

Старые постановления утратят силу с запуском рынка электроэнергии

23.08.18 151
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В четверг, 23 августа, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение об отмене постановления №289 "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известного под названием "Роттердам+". Решение вступит в силу с началом действия нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года.

Об этом сообщают Українські новини.

Также признаются утратившими силу еще 24 постановления, регламентирующие работу украинской энергетики.

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрэнергии и для обеспечения своевременной имплементации норм Закона Украины "О рынке электрической энергии".

Напомним, с апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС.

Как заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, цены на электроэнергию для бытовых потребителей не будут поднимать до июля 2019 года.

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